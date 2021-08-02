Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yangın söndürme faaliyetinin bitirilip hasar tespit çalışmasının sona erdiği yangın bölgelerinde yerel mimariye uygun konut yapacak. Bakanlık TOKİ tarafından yapılacak evlerin görsellerini paylaştı.

02.08.2021 - 16:16

Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak - 1

Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarında bir yandan söndürme çalışmaları devam ederken diğer taraftan da hasar tespitlerine başlanıldı. 

Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak - 2

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ekiplerince bölgelerde inceleme yapılarak, evlerini kaybeden vatandaşların yaralarının sarılması için harekete geçti. 

Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak - 3

Hızlı bir şekilde projelendirme çalışmalarına başlayan TOKİ yangın mağduru vatandaşlar için köy evleri inşa edileceğini duyurdu. 

Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak - 4

TOKİ tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen köy evleri için yöresel mimariye uygun bir şekilde köy evleri projesi hazırlandı.

Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak - 5

1 YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK

Bu köy evlerinin ev, ahır, depo ve bahçe bölümlerinden oluşacağı bildirildi.

1 yıl içerisinde inşa edilecek olan köy evleri mağdur olan vatandaşlara yine 1 yıl içerisinde teslim edilecek. 

Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak - 6
İşte TOKİ'nin köy evleri projesinden fotoğraflar...
Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak - 7
Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak - 8
Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak - 9
Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak - 10
Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak - 11
Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak - 12
Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak - 13
Yangın mağdurlarına bu evler yapılacak - 14

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