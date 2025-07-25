Yangın risk haritası: Hangi şehirler risk altında?
Türkiye genelinde kırmızıya dönen yangın risk haritası eşliğinde yayılan orman yangınları, halkı ve yetkilileri alarma geçirdi. Özellikle Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Karabük ve Manisa gibi illerde devam eden yangınlarda, itfaiye ekipleri zorlu şartlarla mücadele ederken aralarında AKUT gönüllülerinin de bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi. Peki, Türkiye'de hangi bölgeler ve şehirler risk altında?
Türkiye’nin afet haritası, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kırmızı alarm vermeye başladı. Ülke genelinde yangın riski "çok yüksek" seviyede seyrederken bazı bölgeler için "kritik" ve "aşırı tehlikeli" uyarıları yapılıyor. Vatandaşlar orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.