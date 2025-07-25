Yangın risk haritası: Hangi şehirler risk altında?

KARABÜK VE ANTALYA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, üçüncü gününde söndürülmeye çalışılırken, Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.



Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.