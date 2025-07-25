Yangın risk haritası: Hangi şehirler risk altında?

Türkiye genelinde kırmızıya dönen yangın risk haritası eşliğinde yayılan orman yangınları, halkı ve yetkilileri alarma geçirdi. Özellikle Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Karabük ve Manisa gibi illerde devam eden yangınlarda, itfaiye ekipleri zorlu şartlarla mücadele ederken aralarında AKUT gönüllülerinin de bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi. Peki, Türkiye'de hangi bölgeler ve şehirler risk altında?

Yangın risk haritası: Hangi şehirler risk altında? - 1

Türkiye’nin afet haritası, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kırmızı alarm vermeye başladı. Ülke genelinde yangın riski "çok yüksek" seviyede seyrederken bazı bölgeler için "kritik" ve "aşırı tehlikeli" uyarıları yapılıyor. Vatandaşlar orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor.


TÜRKİYE HABERLERİ

Yangın risk haritası: Hangi şehirler risk altında? - 2

KIRMIZI VE MOR RİSK BÖLGELERİNİ İŞARET EDİYOR

Afetharitasi.org’un güncel haritasında, "mor" ve "koyu kırmızı" tonlar en yüksek risk bölgelerini işaret ediyor. Bu görsel değerlendirme, yalnızca bir uyarı değil; yangının çıkabileceği her an hazır olunması gerektiğini gösteriyor. Türkiye’nin batısından doğusuna uzanan “kritik risk kuşağı”, vatandaşların ve yerel yönetimlerin dikkatli davranması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

Yangın risk haritası: Hangi şehirler risk altında? - 3

RİSK HARİTASI'NIN ÖNEMİ

Bu interaktif harita:

Yangın riskini ısı haritalarıyla birlikte,

Aktif yangın konumlarını,

Müdahale durumunu ve tahmini büyüklüğü,

gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Harita, vatandaşlara nerelerde dikkatli olunması gerektiği konusunda bilgi verirken, yerel yönetim ve ekiplerin operasyonel planlaması için kritik bir referans noktası oluşturuyor.

Yangın risk haritası: Hangi şehirler risk altında? - 4

KARABÜK VE ANTALYA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, üçüncü gününde söndürülmeye çalışılırken, Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

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