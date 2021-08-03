Yangın söndürme ekibine yardıma gitti, alevlerin ortasında kaldı

DHA 03.08.2021 - 16:35 | Son Güncelleme : 03.08.2021 - 16:38
Denizli, Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Söndürme çalışmalarına katılan evli ve bir çocuk babası Süleyman Köylüoğlu (44), yardım için gittiği bölgede alevlerin arasında kaldı.
Köylüoğlu, son anda kaçıp canını kurtarırken, traktörü ve arkasına bağladığı su tankeri alevlerin arasında kalıp, gözünün önünde yanarak demir yığınına döndü.
Kolları, sırtı ve ensesi yanan Köylüoğlu, bölgedeki sağlık ekiplerince Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Köylüoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Ölümden dönen Köylüoğlu, yaşadığı mahallenin yanında çıkan yangını görünce panikle yardıma gittiğini söyledi.
Evlerinin yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Köylüoğlu, "Su tankerimi doldurup söndürme çalışmalarına katıldım. Bir orman arazözü ve bir personeli alevlerin arasında gördüm. Feryat ediyor ve su istiyordu. Alevler arasındaki yangın söndürme ekibine yardım için su götürmek ve onu kurtarmak istedim" dedi.