Yangın söndürmeye geldiler, ilginç diyaloglar yaşandı: "Su atmayın evin içi su dolar"

"SUYU TUTMAZSAK EV YANACAK"

Sonrasında bacanın tepesinden su basmak için ekipler harekete geçti. Ev sahibi ile yangını söndürmeye gelen itfaiye eriyle girdiği ilginç diyalog görenleri şaşırttı. İtfaiye eri, "Bacaya su tutacağım" dedi. Ev sahibi, bacanın başka bir çıkışı olmadığından dolayı, yukarıdan atılan suyun evin içine dolacağını belirtti. Bunun üzerine itfaiye eri, "Suyu tutmazsak ev yanacak" diye konuştu.





