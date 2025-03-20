Yangın söndürmeye geldiler, ilginç diyaloglar yaşandı: "Su atmayın evin içi su dolar"
Bolu’da evinde baca yangını çıkan bir vatandaşın, yangını söndürmeye gelen itfaiye eriyle girdiği ilginç diyalog görenleri şaşırttı. Ev sahibi, bacanın başka bir çıkışı olmadığından dolayı, yukarıdan atılan suyun evin içine dolacağını belirtti. Bunun üzerine iftaiye eri, ‘Suyu tutmazsak ev yanacak’ dedi.
Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Tımar Aktaş köyünde 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Seymen’e ait iki katlı ahşap evin, bacasında biriken kurumlar, yangına neden oldu.