Yangında 30 kedisiyle öldü: "Kendi sağlığını geri plana atıyordu"

Şule Çörekçi ile gönüllü olarak hayvan bakımı yapan Ümran Erdaşölmez, “Onunla gönül bağımız oluşmuştu. Hayvanlar için çok büyük fedakarlıklar yaptı." dedi.

Erdaşölmez, Çörekçi'nin doktora gitmesi gerekirken bile aylardır kendi sağlığını geri plana attığını dile getirip "Akşam yaklaşık bir saat telefonda konuşmuştuk. Sabah ölüm haberini alınca inanamadım. Çok üzgünüz." diye konuştu.