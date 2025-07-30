Yangında 90 bin TL birikimleri yandı: Merkez Bankası'na başvurdular

Antalya'da otluk alanda çıkan yangında Nuriye ve Yüksel Sarıdemir çiftinin evleri ile birikimleri olan 90 bin lirası da yandı. Çift, yangında tamamen yanan paraları için Merkez Bankası'na başvurup, yeni banknotlarla değiştirilmesini istedi.

Yangında 90 bin TL birikimleri yandı: Merkez Bankası'na başvurdular - 1

Antalya Serik'te 25 Temmuz günü otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek eski okul binasına ve hayvancılık yapan Sarıdemir ailesinin evine ve yanındaki ahıra sıçradı.

Bahçedeki ahşap ev tamamen yanarken, ailenin Kurban Bayramı'nda sattıkları küçükbaşlardan kazandıkları 90 bin lira da küle döndü.

Aile, bu parayla hem hayvanlarına yeni yem alınacağını hem de yatalak olan Semiye Şenay'ın tedavi masraflarının karşılanacağını söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yangında 90 bin TL birikimleri yandı: Merkez Bankası'na başvurdular - 2

"ÖNCE ANNEMİ KURTARDIM"

Nuriye Sarıdemir, "Ahırda koyunlara su verdim, çıktığımda dumanı gördüm. Evde yatalak annem vardı. Onu yerde sürükleyerek dışarı çıkardım. Ev mi kurtulsun, para mı? Önce annem dedim. Komşular yardıma yetişti ama malımız, yemimiz, paramız her şeyimiz yand." dedi.

Yangında 90 bin TL birikimleri yandı: Merkez Bankası'na başvurdular - 3

"BENİ NASIL ÇIKARDILAR BİLMİYORUM"

Yangın sırasında evde yalnız olan Semiye Şenay, "Yatakta yatıyordum. Çocuklardan biri 'Yanıyoruz' dedi. Beni dışarı çıkarmışlar, nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda her yer alev ve duman içindeydi." diyerek yaşadığı anları anlattı.

Yangında 90 bin TL birikimleri yandı: Merkez Bankası'na başvurdular - 4

"SADECE ANNEMİ KURTAR"

Yangın sırasında evde olmayan ve durumu yoldayken öğrenen Yüksel Sarıdemir de "Serik'ten geliyordum. Uzaktan evin yandığını gördüm. Eşim beni aradı, 'Sadece annemi kurtar' dedim. Diğer şeyler telafi olur ama can olmaz." dedi.

Yangında 90 bin TL birikimleri yandı: Merkez Bankası'na başvurdular - 5

MERKEZ BANKASI'NA BAŞVURDULAR

Sarıdemir çifti, yangında tamamen yanan 90 bin lira için Merkez Bankası'na başvurup, yanan paraların yeni banknotlarla değiştirilmesini istedi.

Yetkililerin başvuruyu değerlendirerek karar vereceği öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER