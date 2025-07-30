Yangında 90 bin TL birikimleri yandı: Merkez Bankası'na başvurdular
Antalya'da otluk alanda çıkan yangında Nuriye ve Yüksel Sarıdemir çiftinin evleri ile birikimleri olan 90 bin lirası da yandı. Çift, yangında tamamen yanan paraları için Merkez Bankası'na başvurup, yeni banknotlarla değiştirilmesini istedi.
Antalya Serik'te 25 Temmuz günü otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek eski okul binasına ve hayvancılık yapan Sarıdemir ailesinin evine ve yanındaki ahıra sıçradı.
Bahçedeki ahşap ev tamamen yanarken, ailenin Kurban Bayramı'nda sattıkları küçükbaşlardan kazandıkları 90 bin lira da küle döndü.
Aile, bu parayla hem hayvanlarına yeni yem alınacağını hem de yatalak olan Semiye Şenay'ın tedavi masraflarının karşılanacağını söyledi.