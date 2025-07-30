Yangında 90 bin TL birikimleri yandı: Merkez Bankası'na başvurdular

"SADECE ANNEMİ KURTAR"

Yangın sırasında evde olmayan ve durumu yoldayken öğrenen Yüksel Sarıdemir de "Serik'ten geliyordum. Uzaktan evin yandığını gördüm. Eşim beni aradı, 'Sadece annemi kurtar' dedim. Diğer şeyler telafi olur ama can olmaz." dedi.