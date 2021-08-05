Yangında can pazarı: Balkonda bebeğiyle kurtarılmayı bekledi
İstanbul Güngören'de 4 katlı binanın giriş katında elektrik panosunun yanmasıyla çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Bir anne, balkonda bebeğiyle korku içinde kurtarılmayı bekledi.
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DHA 05.08.2021 - 15:05
Gençosman Mahallesi Yolcu Sokak'taki 5 katlı binanın elektrik panosunda yangın çıktı.
Yangın nedeniyle daireler ve merdiven boşluğu dumanla doldu. Bina sakinleri kendilerini balkonlara attı.
Bir kadının çocuğunu kucağına alarak korku içinde balkonda beklediği görüldü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla mahsur kalanları tahliye edip, yangına müdahale etti.
Dumandan etkilenen ikisi çocuk 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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