Yangında can pazarı: Balkonda bebeğiyle kurtarılmayı bekledi

İstanbul Güngören'de 4 katlı binanın giriş katında elektrik panosunun yanmasıyla çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Bir anne, balkonda bebeğiyle korku içinde kurtarılmayı bekledi.

DHA 05.08.2021 - 15:05

Yangında can pazarı: Balkonda bebeğiyle kurtarılmayı bekledi - 1
Gençosman Mahallesi Yolcu Sokak'taki 5 katlı binanın elektrik panosunda yangın çıktı.
Yangında can pazarı: Balkonda bebeğiyle kurtarılmayı bekledi - 2
Yangın nedeniyle daireler ve merdiven boşluğu dumanla doldu. Bina sakinleri kendilerini balkonlara attı.
Yangında can pazarı: Balkonda bebeğiyle kurtarılmayı bekledi - 3
Bir kadının çocuğunu kucağına alarak korku içinde balkonda beklediği görüldü.
Yangında can pazarı: Balkonda bebeğiyle kurtarılmayı bekledi - 4
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla mahsur kalanları tahliye edip, yangına müdahale etti.
Yangında can pazarı: Balkonda bebeğiyle kurtarılmayı bekledi - 5
Dumandan etkilenen ikisi çocuk 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangında can pazarı: Balkonda bebeğiyle kurtarılmayı bekledi - 6
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında can pazarı: Balkonda bebeğiyle kurtarılmayı bekledi - 7
Yangında can pazarı: Balkonda bebeğiyle kurtarılmayı bekledi - 8
Yangında can pazarı: Balkonda bebeğiyle kurtarılmayı bekledi - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER