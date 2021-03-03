Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı

Bursa'da yangın çıkan apartmanın ikinci katında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA 03.03.2021 - 08:35

Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 1
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi.
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 2
Bahar Mahallesi Kanarya Sokak'ta üç katlı bir apartmanın birinci katında buzdolabından dumanlar yükselmeye başladı.
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 3
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 4
Dumandan etkilenen 4 kişi ekiplerce evlerinden tahliye edilirken, kapı kilitli olduğu için 2'nci katta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi ise dumanlar nedeniyle balkonda mahsur kaldı.
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 5
"Yardım edin" diyerek kurtarılmayı bekleyen kadını komşularını sakinleştirmeye çalıştı. Mahallelinin, balkonda çocuklarıyla bekleyen kadına "Kapıyı açın" diye bağırması dikkat çekti. Korktuğu ve paniklediği görülen kadın, dumanların arasından apartman kapısını itfaiye ekiplerine açtı.
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 6
İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen kadın ve 3 çocuğunu kurtararak apartmandan indirmek istedi. Bu sırada çocuklarını yanında göremeyen panik halindeki kadın "Çocuklarım binada kaldı" diyerek itfaiyeye direndi. Komşularının sakinleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği kadın, çocuklarını itfaiye erlerinin kucağında görünce rahat bir nefes aldı.
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 7
Dumandan etkilenen toplam 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 8


Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 9
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 10
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 11
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 12
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 13
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 14
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 15
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 16
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 17
Yangında can pazarı: Çocuklarım binada kaldı - 18

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