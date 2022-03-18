Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar

İstanbul Ümraniye'de 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun duman nedeniyle üst kattaki dairede mahsur kalan aile, pencereye çıkarak nefes almaya çalıştı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan anne, baba ve çocuğu kurtardı.

Haberler - DHA 18.03.2022 - 10:09 | Son Güncelleme : 18.03.2022 - 10:12

Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar - 1

'un Ümraniye ilçesi İnkılap Mahallesi Atılgan Sokak'taki 4 katlı apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar - 2

İddialara göre binanın 3. katında yaşayan Mesut Alpcan'ın yaşadığı dairede ısıtıcının yere düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar - 3

Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Dairede yaşayanlar kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, üst katta yaşayan aile yoğun duman nedeniyle dairede mahsur kaldı.

Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar - 4

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar - 5

MAHSUR KALAN AİLE DAKİKALARCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Yangın nedeniyle binayı ve üst katı kısa sürede duman kapladı. Üst katta yaşayan 3 kişilik aile yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayınca mahsur kaldı.

Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar - 6

Dairede yaşayan Veysel Düzenkıran, eşi Güler ve kızları Aysima dumandan etkilenmemek için pencereye çıktı.

Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar - 7

Can pazarının yaşandığı yangın nedeniyle büyük korku ve panik vardı. Mahsur kalan aile dakikalarca pencerede kurtarılmayı bekledi.

Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar - 8

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmak için oksijen maskesi takarak daireye girdi.

Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar - 9

Mahsur kalan aile itfaiye ekipleri tarafından oksijen maskesi takılarak dışarı çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan aile ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar - 10

Yangın çıkan dairede yaşayan Mesut Alpcan "Isıtıcı koltuğun üzerine düşmüş. Yangın ondan çıkmış. Her tarafı duman kapladı" diye konuştu.

Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar - 11

Bir mahalleli ise, "Yangın alt katta çıktı. Üst katta aile kapıyı açamadığı için mahsur kaldı. Camda beklediler. İlk gelmesi gereken merdiven aracı en son geldi" dedi.

Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar - 12

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar - 13
Yangında can pazarı: Pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar - 14

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