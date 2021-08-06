Yangında kayboldu, 4 gün sonra geri döndü

Köpeğini 6 yıl önce kurşun yaralarıyla bulduğunu söyleyen Bayar, "Burada kendim iyileştirdim. 4 gün boyunca su içmedi. 4. gün su içmeye başladı. Artık sırtı iltihaplanmıştı, beli yoktu neredeyse. Onları temizledim 15-20 gün boyunca tedavi ettim. Her gün pansuman yaptım. İyileştikten sonra da bir daha gitmedi buradan. O yüzden ciğerim yanıyor. Bütün hayvanlarımın benim için farklı bir hikayesi var. Hepsine çocuğum gibi bakarım. Köpeğim 6 yıldır benimle birlikte" diye konuştu.



Köpeği geri geldiğinde sevinçten ağladığını belirten Bayar, “Güzellikler arka arkaya geldi. Ciğerimi yakan şey gözümün önünde kurtaramadığım hayvanlarımdı. Birinci gün oğlağım, ikinci gün ineklerim, üçüncü gün diğer oğlağım, dördüncü gün de köpeğim geri geldi. En çok köpeğimin gidişi beni üzüyordu. Onu ben ölümden döndürdüm ikinci bir ölüme terk etmek istemiyordum. Şanslıymış kendi geldi. Geri geldiğini görünce 1 saat boyunca ağladım. 1 saat sarıldık, oynadık” şeklinde konuştu.