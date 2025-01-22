Yangında kızıyla hayatını kaybeden Seha Müge Turan son anlarında eşini aramış: "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz"

Seha Müge Turan'ın eski gazeteci olduğu ve evlendikten sonra mesleğini bıraktığı öğrenildi. İngiltere'de üniversitede okuyan Eylül Turan ile babası Tolga Turan'ın İstanbul'da kaldığı, talihsiz anne ve diğer kızları Alya'nın ise komşularıyla beraber tatile gittiği öğrenildi.