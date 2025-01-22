Yangında kızıyla hayatını kaybeden Seha Müge Turan son anlarında eşini aramış: "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz"

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Seha Müge Turan ve kızı Alya Turan, İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı. Seha Müge Turan'ın eski gazeteci olduğu öğrenilirken, yangın esnasında eşini arayıp, "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" diyerek yardım istediği öğrenildi.

Yangında kızıyla hayatını kaybeden Seha Müge Turan son anlarında eşini aramış: "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" - 1

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında hayatını kaybeden Seha Müge Turan (46) ve kızı Alya Turan (14) için İstanbul'da Kilyos Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Yangında kızıyla hayatını kaybeden Seha Müge Turan son anlarında eşini aramış: "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" - 2

Törene anne ve kızının sevenleri katıldı. Tören sırasında gözyaşlarına boğulan baba Tolga Turan'ın kızı Eylül'ü (19) öperek güç almaya çalıştığı görüldü. Seha Müge Turan ve kızı Alya Turan'ın cenazeleri, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Yangında kızıyla hayatını kaybeden Seha Müge Turan son anlarında eşini aramış: "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" - 3

Seha Müge Turan'ın eski gazeteci olduğu ve evlendikten sonra mesleğini bıraktığı öğrenildi. İngiltere'de üniversitede okuyan Eylül Turan ile babası Tolga Turan'ın İstanbul'da kaldığı, talihsiz anne ve diğer kızları Alya'nın ise komşularıyla beraber tatile gittiği öğrenildi.

Yangında kızıyla hayatını kaybeden Seha Müge Turan son anlarında eşini aramış: "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" - 4

Otelin 7. katında 7002 numaralı odada kalan anne ve kızının yangın esnasında dumandan etkilendiği, eşi Tolga Turan'ı arayan Seha Müge Turan'ın "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" diyerek yardım istediği ortaya çıktı. Baba Turan'ın facianın yaşandığı otele gittiğinde eşi ve kızının cansız bedeni ile karşılaştığı öğrenildi.

Yangında kızıyla hayatını kaybeden Seha Müge Turan son anlarında eşini aramış: "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" - 5
Yangında kızıyla hayatını kaybeden Seha Müge Turan son anlarında eşini aramış: "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" - 6
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