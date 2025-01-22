Yangında kızıyla hayatını kaybeden Seha Müge Turan son anlarında eşini aramış: "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz"
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Seha Müge Turan ve kızı Alya Turan, İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı. Seha Müge Turan'ın eski gazeteci olduğu öğrenilirken, yangın esnasında eşini arayıp, "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" diyerek yardım istediği öğrenildi.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında hayatını kaybeden Seha Müge Turan (46) ve kızı Alya Turan (14) için İstanbul'da Kilyos Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.