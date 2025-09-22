Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) için hazırlıklar başladı
Türkiye’de her yıl Yangından Korunma Haftası, diğer adıyla İtfaiyecilik Haftası, eylül ayının son haftası itibariyle kutlanmaya başlıyor. Bu özel hafta boyunca yangınların önlenmesi, yangın anında yapılması gerekenler ve itfaiyecilerin toplum için taşıdığı hayati önem konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Ülkemizde ilk İtfaiye Teşkilatı 25 Ekim 1714 Dergah-ı Ali Tulumbacı Ocağı adıyla kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde ise Yangın söndürme görevi 25 Eylül 1923 tarihinde belediyelere verilmiştir. İtfaiyecilik Haftası (Yangından Korunma Haftası) her yıl 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanır. Ülkemizde 1720 yılında Tulumbacılar Ocağı ile başlayan İtfaiye Teşkilatı, 25 Eylül 1923 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile modern itfaiye teşkilatı olarak kurulup belediyelere devredildi.