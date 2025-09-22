Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) için hazırlıklar başladı

TEMSİLİ TÖREN DÜZENLENMİŞTİ

Zor ve özverili bir mesleğe sahip olan itfaiyeciler, görevleri süresince eğitim alırlar ve tatbikat yaparlar. "Yangın" denince akla gelen itfaiyeciler sel, deprem heyelan gibi olağanüstü durumlarda ve sıkışmalı trafik kazalarında da "can kurtarmak" için hayatlarını ortaya koyarlar. 1970 yılında, Yangınlardan Korunma Haftası dolayısıyla temsili Tulumbacılar Takımı Kızılay'da temsili gösteri düzenlemişti