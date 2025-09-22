Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) için hazırlıklar başladı

Türkiye’de her yıl Yangından Korunma Haftası, diğer adıyla İtfaiyecilik Haftası, eylül ayının son haftası itibariyle kutlanmaya başlıyor. Bu özel hafta boyunca yangınların önlenmesi, yangın anında yapılması gerekenler ve itfaiyecilerin toplum için taşıdığı hayati önem konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) için hazırlıklar başladı - 1

Ülkemizde ilk İtfaiye Teşkilatı 25 Ekim 1714 Dergah-ı Ali Tulumbacı Ocağı adıyla kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde ise Yangın söndürme görevi 25 Eylül 1923 tarihinde belediyelere verilmiştir. İtfaiyecilik Haftası (Yangından Korunma Haftası) her yıl 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanır. Ülkemizde 1720 yılında Tulumbacılar Ocağı ile başlayan İtfaiye Teşkilatı, 25 Eylül 1923 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile modern itfaiye teşkilatı olarak kurulup belediyelere devredildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) için hazırlıklar başladı - 2

TEMSİLİ TÖREN DÜZENLENMİŞTİ

Zor ve özverili bir mesleğe sahip olan itfaiyeciler, görevleri süresince eğitim alırlar ve tatbikat yaparlar. "Yangın" denince akla gelen itfaiyeciler sel, deprem heyelan gibi olağanüstü durumlarda ve sıkışmalı trafik kazalarında da "can kurtarmak" için hayatlarını ortaya koyarlar. 1970 yılında, Yangınlardan Korunma Haftası dolayısıyla temsili Tulumbacılar Takımı Kızılay'da temsili gösteri düzenlemişti

Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) için hazırlıklar başladı - 3

İTFAİYECİLİK HAFTASI MESAJLARI

"25 Eylül – 1 Ekim İtfaiyecilik Haftası’nda, canı pahasına görev yapan tüm kahraman itfaiyecilerimize minnetimizi sunuyoruz."

"Yangınla mücadelede hayatını ortaya koyan fedakâr itfaiyecilerimizin haftası kutlu olsun."

"İtfaiyecilik Haftası vesilesiyle yangınların önlenmesi konusunda duyarlılığımızı artırmalı, güvenli bir toplum için el ele vermeliyiz."

"Kahraman itfaiyecilerimizin İtfaiyecilik Haftası kutlu olsun."

"Yangından korunmak bilinçle, mücadele etmek fedakâr itfaiyecilerimizle mümkün."

"Bir kıvılcım bin yangına sebep olabilir. Duyarlı ol, tedbirli yaşa."

Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) için hazırlıklar başladı - 4

"Hayat kurtaran ellerin sahipleri, gece gündüz demeden çalışan kahramanlarımız… İtfaiyecilik Haftası kutlu olsun"

"Yangından korunmak görev değil, sorumluluktur. 25 Eylül – 1 Ekim İtfaiyecilik Haftası’nda farkındalığımız artsın."

"Fedakârlıklarıyla her zaman yanımızda olan itfaiyecilerimize sonsuz teşekkürler. #İtfaiyecilikHaftası"

DAHA FAZLA GÖSTER