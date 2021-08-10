Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında

DHA 10.08.2021 - 11:36
Kurtarılan yavru sincabın1 aylık olduğu belirlendi.
Dumandan ciğerlerinin de etkilenmesiyle solunum sıkıntısı çeken sincaba yoğun bakım tedavisi uygulanıyor.
Enjektör kullanılarak sıvı ile beslenen sincabın gözlerine damla damlatılıp, görme kaybı yaşamaması için mücadele ediliyor.
Hayati tehlikesinden dolayı özel bakım uygulanan sincap, hayatta kalmayı başarsa da kangrenden dolayı arka ayakları olmayacağı için yeniden doğada yaşamasının imkansız olduğu belirtildi.
Oksijen verildikten sonra sıvıyla beslenmeye başlayan sincabın durumunun iyiye gittiği söylendi.