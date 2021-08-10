Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında

Manavgat'taki yangından canlı kurtulan 1 aylık sincap, tedavisi için kentteki özel kliniğe getirildi. Yavru sincabın üçüncü derece yanıkları iyileştirilmeye çalışılıyor.

DHA 10.08.2021 - 11:36

Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında - 1
Antalya Manavgat'ta, söndürme çalışmalarında fark edilerek kurtarılan yavru sincap tedavi edilmek için kliniğe götürüldü.
Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında - 2

Kurtarılan yavru sincabın1 aylık olduğu belirlendi.

Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında - 3
Burnu, ensesi ve ayakları yanan yavru sincabın vücudunda üçünce derece yanıklar oluştu.
Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında - 4

Dumandan ciğerlerinin de etkilenmesiyle solunum sıkıntısı çeken sincaba yoğun bakım tedavisi uygulanıyor.

Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında - 5

Enjektör kullanılarak sıvı ile beslenen sincabın gözlerine damla damlatılıp, görme kaybı yaşamaması için mücadele ediliyor.

Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında - 6
Vücut ısısının yükseltilmesi için özel olarak tedavi uygulanan sincabın,  arka ayaklarında yanıktan dolayı kangren oluşumu başladı.
Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında - 7

Hayati tehlikesinden dolayı özel bakım uygulanan sincap, hayatta kalmayı başarsa da kangrenden dolayı arka ayakları olmayacağı için yeniden doğada yaşamasının imkansız olduğu belirtildi.

Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında - 8
Sincabın tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Sefer Küçüker, dün kliniğe getirildikten sonra başlanan tedavisinde iyiye gidiş olan sincabın hayatta kalabilmesi için tedavisinin en az 1 ay süreceğini söyledi.
Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında - 9
Küçüker, “Manavgat'tan bize hayvanseverler tarafından getirildi. Geldiği zaman üçüncü derece yanıkları oluşmuştu. Ön ve arka ayaklarında ciddi yanık var. Yanığa bağlı arka ayaklarını kaybedeceğiz.” dedi
Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında - 10
Sincabın yemek yiyemediğini ve nefes almakta zorluk çektiği belirtildi.
Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında - 11

Oksijen verildikten sonra sıvıyla beslenmeye başlayan sincabın durumunun iyiye gittiği söylendi.

Yangından kurtulan yavru sincap tedavi altında - 12

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER