Yangın felaketinden nasıl kurtulduklarını çizerek anlattı: “O saniye koridora çıkmamaya karar verdim”
Kartalkaya’daki yangın felaketinden kurtulanlar, o gecenin etkisinden kurtılamıyor. Otel misafirlerinden diş hekimi Talat Buğur, yangın başladığı sırada odanın penceresini açıp kafasını yukarı kaldırdığında yaşadığı dehşeti anlattı. “O saniye kesinlikle koridora çıkmamaya karar verdim.” diyen Buğur, yaptıkları dışarıdan tahliye planının kendilerini hayatta tuttuğunu anlattı. Yaşadıklarını kağıda çizerek anlatan Buğur, “Eşim ‘çarşafları birleştirelim’ dedi. Birlikte çarşafları birleştirdik ve aşağı uzattık.” ifadelerini kullandı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangından eşi ve 3 çocuğuyla kurtulan diş hekimi ve iş insanı Talat Buğur, yaşadıklarını anlattı.
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