Yangın felaketinden nasıl kurtulduklarını çizerek anlattı: “O saniye koridora çıkmamaya karar verdim”

HATAYLI DEPREMZEDE MOTİVE ETTİ

Kaygan zemin nedeniyle merdivenin sabit durmadığını anlatan Buğur, şöyle devam etti:

“Genç arkadaşlar tutmaya çalışıyordu. Çocuklarımın ikisi 7, biri 10 yaşında. O kadar mesafeyi merdivenden inmeleri de çok güç, oradan bir arkadaş yukarıya çıktı. Kendisiyle sonradan tanıştık. Hatay depreminde enkazdan çıkmış biriydi. O çocuklarımı motive ederek kazasız şekilde inmelerini sağladı ama çok korktuk çünkü merdiven de hareket halinde.

Eşim de indikten sonra o küçük pencereden çıkıp, benim de fiziksel olarak o merdivene ters dönüp inmem de güçtü. Sonra sırayla herkes ikinci merdivenden zemine indi.”

Saat 03.30 sularında uyandığını belirten Buğur, otelden çıkabildiklerinde saatin 04.10 gibi olduğunu kaydetti.