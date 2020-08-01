Yangını çaresizlikle izlediler

Yangın, Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköse Mahallesinde çıktı. Akşam üzeri çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 30 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli müdahale etti. Sarp bir bölgede çıkan yangına güçlükle müdahale ederken, havanın kararmasıyla birlikte helikopterler de havalanamadı. Kısmen kontrol altına alınan yangını mahallenin vatandaşları da çaresizlikle izledi.