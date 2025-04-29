Yangının altından cinayet çıktı: Önce vurmuş sonra evi yakmış

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, bunun üzerine Mirza M'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını iddia eden şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Olayda kullandığı tabancanın yerini de polislere gösterip teslim eden şüpheli ifadesinde, "Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip, tartışma başlattı. Bir anlık öfkeyle belimdeki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.