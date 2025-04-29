Yangının altından cinayet çıktı: Önce vurmuş sonra evi yakmış
Adana’da bir apartman dairesinde çıkan yangında cesedi bulunan 41 yaşındaki Mustafa Özkan’ın cinayet kurban gittiği ortaya çıktı. Silahla öldürülen Özkan'ın katili komşusu olduğu belirlendi. Katilin delilleri yok etmek içinde gaz yağı ile evi yaktığı ortaya çıktı.
Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede 21 Nisan'da saat 22.00 sıralarında çıkan yangında ikamet sahibi Mustafa Özkan'ın (41) ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.
Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Özkan'ın ensesinden ateşli silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.