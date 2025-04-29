Yangının altından cinayet çıktı: Önce vurmuş sonra evi yakmış

Adana’da bir apartman dairesinde çıkan yangında cesedi bulunan 41 yaşındaki Mustafa Özkan’ın cinayet kurban gittiği ortaya çıktı. Silahla öldürülen Özkan'ın katili komşusu olduğu belirlendi. Katilin delilleri yok etmek içinde gaz yağı ile evi yaktığı ortaya çıktı.

Yangının altından cinayet çıktı: Önce vurmuş sonra evi yakmış - 1

Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede 21 Nisan'da saat 22.00 sıralarında çıkan yangında ikamet sahibi Mustafa Özkan'ın (41) ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Özkan'ın ensesinden ateşli silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

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Yangının altından cinayet çıktı: Önce vurmuş sonra evi yakmış - 2

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu gelişme üzerine detaylı araştırma başlattı.

Ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Özkan'ın olay günü saat 19.30 sıralarında 9'uncu katta ikamet eden komşusu Mirza M. (33) ile binaya girdiğini belirledi.

Yangının altından cinayet çıktı: Önce vurmuş sonra evi yakmış - 3

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, bunun üzerine Mirza M'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını iddia eden şüphelinin daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Olayda kullandığı tabancanın yerini de polislere gösterip teslim eden şüpheli ifadesinde, "Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip, tartışma başlattı. Bir anlık öfkeyle belimdeki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.

Yangının altından cinayet çıktı: Önce vurmuş sonra evi yakmış - 4

DAİREYİ ATEŞE VERMİŞ

Zanlının, cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla üç farklı odaya yanıcı madde dökerek daireyi ateşe verdiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin olayda kullanılan tabanca ile silahtan çıkan mermi çekirdeğini de bularak incelemeye aldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Maktulün şüpheli ile apartmana girişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında 21 Nisan'da yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

İtfaiye ekiplerince diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonrası dairede araştırma yapan ekipler, evde yalnız yaşadığı belirtilen Mustafa Özkan'ın cesedini bulmuştu. Polis ekipleri, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

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