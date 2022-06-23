Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Marmaris ilçesinde devam eden orman yangının ilk başladığı alan ve yanan ormanlık bölge havadan helikopter ile görüntülendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.06.2022 - 14:38

Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 1

Muğla'nın ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.

Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 2

Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, çevre illerden söndürme çalışmalarına destek ekibi geldi.

Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 3

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ''Akşama doğru daha olumlu, somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz'' dedi.

Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 4

Orman yangınının ilk başladığı alan ve yanan ormanlık bölge havadan helikopter ile görüntülendi. İşte o görüntüler...

Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 5
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 6
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 7
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 8
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 9
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 10
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 11
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 12
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 13
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 14
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 15
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 16
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 17
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 18
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 19
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 20
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 21
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 22
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 23
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 24
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 25
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 26
Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi - 27

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