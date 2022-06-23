Yangının başladığı bölge ve yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Haberler - Anadolu Ajansı 23.06.2022 - 14:38
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor.
Havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, çevre illerden söndürme çalışmalarına destek ekibi geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ''Akşama doğru daha olumlu, somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz'' dedi.
Orman yangınının ilk başladığı alan ve yanan ormanlık bölge havadan helikopter ile görüntülendi. İşte o görüntüler...