Yangınlar İzmir ve Bolu’yu yaktı: Yüzlerce hektar alan küle döndü
Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl ülke genelinde çıkan 2 bin 544 orman yangınında 15 bin 805 hektar alan zarar gördü. Söz konusu afetin illere göre dağılımında ilk sırada 288 yangınla İzmir yer alırken, bu ili 231 yangınla Muğla ve 143 yangınla Şanlıurfa izledi. Yangınlardan alan olarak da 3 bin 284 hektarla en çok İzmir etkilenirken, bu ili 3 bin 267,24 hektarla Bolu ve 1971 hektarla Denizli takip etti.
Orman yangınlarından bu yıl alan olarak en çok etkilenin şehirler, 3 bin 284 hektarla İzmir ve 3 bin 267 hektarla Bolu oldu.