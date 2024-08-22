Yangınlar İzmir ve Bolu’yu yaktı: Yüzlerce hektar alan küle döndü

Buna göre, 2021'de çıkan 2 bin 14 yangında 136 bin 94 hektar, 2022'de çıkan 1285 yangında 8 bin 455 hektar, 2023'te çıkan 1384 yangında 8 bin 726 hektar alan etkilendi. Bu yıl da 20 Ağustos'a kadar meydana gelen 2 bin 544 yangında 15 bin 805 hektar alan zarar gördü.