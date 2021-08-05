Yangınlarla mücadele için 'Nene Hatun' yola çıktı

DHA 05.08.2021 - 09:58
İstanbul Kuruçeşme'den yola çıkan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
Saat 08.45 sıralarında Çanakkale önlerinde olan acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Dinamik konumlandırma sistemi, hassas bir şekilde geminin konumunu sabitlerken, istendiğinde 1 metre gibi hassas miktarda enine, boyuna geminin hareket edebilmesine imkan tanıyor.
Nene Hatun, çeki ve gemi kurtarma hizmetleri, deniz kirliliğiyle mücadele, yangınla mücadele, dalış destek operasyonları, can kurtarma ve tahlisiye operasyonları, off shore stand-by ve dinamik konumlandırma hizmetleri ile helikopter operasyonları gibi durumlarda müdahale için kullanılıyor.