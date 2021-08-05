Yangınlarla mücadelede bilmeniz gerekenler

Türkiye, günlerdir ülkenin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Profesyonel görevlilerle birlikte, gönüllüler de alevlere müdahale ediyor. Peki yangınlara nasıl müdahale edilmeli, nelere öncelik verilmeli? Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili'nin hazırladığı 'Yangınla mücadele ederken dikkat edilmesi gerekenler'.
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