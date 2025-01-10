Yanına çağırdı, tekmeledi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran saldırgan gözaltında

İstanbul Beşiktaş’ta bir kişi, yolda yürüdüğü sırada yanına çağırdığı kediye tekme attı. Aldığı darbenin etkisiyle savrulan hayvan, yaralandı. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Çalışma başlatan polis, saldırganı Şişli’de yakaladı.

Yanına çağırdı, tekmeledi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran saldırgan gözaltında - 1

Beşiktaş’ta yolda yürüyen kişinin yanına çağırdığı kediye tekme attığı anlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ulus Mahallesi’nde caddede yürüyen bir kişi, o sırada bir sitenin önünde gezen kediyi yanına çağırdı.

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Yanına çağırdı, tekmeledi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran saldırgan gözaltında - 2

Bu kişi kendisine doğru gelen kediye tekme atarken, aldığı darbenin etkisiyle savrulan hayvan yaralandı. Saldırgan ise yoluna devam etti.

İhbar sonrası harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yanına çağırdı, tekmeledi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran saldırgan gözaltında - 3

ŞİŞLİ'DE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelinin olaydan sonra İETT otobüsüne bindiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelinin Şişli Harbiye’de indigini belirledi.

Çalışmalarını burada yoğunlaştıran ekipler inşaatta çalıştığı öğrenilen Salih G.‘yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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