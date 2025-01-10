Yanına çağırdı, tekmeledi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran saldırgan gözaltında

Beşiktaş’ta yolda yürüyen kişinin yanına çağırdığı kediye tekme attığı anlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ulus Mahallesi’nde caddede yürüyen bir kişi, o sırada bir sitenin önünde gezen kediyi yanına çağırdı.