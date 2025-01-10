Yanına çağırdı, tekmeledi! Sosyal medyayı ayağa kaldıran saldırgan gözaltında
İstanbul Beşiktaş’ta bir kişi, yolda yürüdüğü sırada yanına çağırdığı kediye tekme attı. Aldığı darbenin etkisiyle savrulan hayvan, yaralandı. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Çalışma başlatan polis, saldırganı Şişli’de yakaladı.
Beşiktaş’ta yolda yürüyen kişinin yanına çağırdığı kediye tekme attığı anlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ulus Mahallesi’nde caddede yürüyen bir kişi, o sırada bir sitenin önünde gezen kediyi yanına çağırdı.