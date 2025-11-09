Yanında başka bitki yetişmiyor, kurutuyor! 5 kökle başladı, 10 yıldır yetiştiriyor "500 bin liranın üzerinde gelir elde ettim"

Bakımını yaptığı 10 yıl boyunca 500 bin TL civarında satış yaptığını söyleyen Taflan, “Bu süreçte pek çok kişiye fidan vererek yetiştirmelerine vesile oldum, hala da uğraşıyorum. Bambuyu yetiştirdiğim araziyi 4,5 dönüm olarak satın almıştım. Şu ana kadar toplamda 500 bin liranın üzerinde gelir elde ettim." dedi.

Taflan, bambu bakımının da basit olduğunu belirterek, "Toprak, orman toprağı olunca zaten kendi kendini besliyor. Pek fazla ekstra bakıma ihtiyaç duymuyor. Ancak bambunun olduğu yerde başka bir ürün verimli olmuyor. Alttan yürüyen kökleri, yanına ektiğiniz kivi, fındık veya başka ağaçları kurutabiliyor.” diye konuştu.