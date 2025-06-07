Yanlış bilgilerin yanlış sonuçları: Panik atak öldürür mü?

Geçtiğimiz günlerde Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, 14 yaşındaki bir genç kızın hayatını kaybettiği haberi “panik atak öldürdü” şeklinde pek çok haber sitesinde ve sosyal medyada yer aldı. Sosyal medyada yer alan “Can kaybına yol açmayan bir deprem, bu kez psikolojik etkisiyle bir çocuğun hayatını aldı” gibi başlıklar da olasılıkla insanlarda korku ve kafa karışıklığı yarattı.

Oysa panik atakla ilgili bu tür yorumlar hem bilimsel dayanaklardan uzak hem de yaratabilecekleri yanlış izlenimle toplumsal belleğe yanlış bilgileri sokarak zarar verebilir.

Şimdi gelin beraberce bilim ve gerçekliğin gözlüğüyle bu iddiaları bir inceleyelim:





