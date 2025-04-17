Yanlış iğne sonucu sağ bacağı felç kaldı: Engeli mesleğinden koparmadı
Van'da yanlış iğne sonucu sağ bacağı felç kalan Necat Sarıca (58), 42 yıldır terzilik yapıyor. Emekli olmasına rağmen her gün dükkanını açan Sarıca, "Engelli olmam, benim çalışmalarıma engel değil. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyorum. İşlerim de çok iyi gidiyor. Müşterilerim yaptığım işi beğeniyorlar" dedi.
İpekyolu ilçesinde yaşayan Necat Sarıca'nın sağ bacağı, 4 yaşında götürüldüğü hastanede yanlış iğne kullanılması sonucu felç kaldı.