Yanlış iğne sonucu sağ bacağı felç kaldı: Engeli mesleğinden koparmadı

"ULAŞIMDA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞIYORUZ"





4 yaşında yanlış tedavi sonucu engelli kaldığını anlatan Sarıca, "Allah'a şükür şu an iyiyim. Sağ ayağımı kullanamıyorum ama işlerimi yapabiliyorum. Tek ayakla basketbol ve futbol da oynayabiliyorum. Kurumsal mağazaların dikim işlerini yapıyorum. Van'da engelli kardeşlerimiz özellikle ulaşımda büyük sıkıntılar yaşıyor. Esnaflarımız yolları işgal etmesinler. Çünkü engelli kardeşlerimiz kaldırımlarda yürüyemiyor. Özellikle otobüs kartlarındaki ücretsiz ya da serbest ibaresinin kaldırılmasını istiyorum. Çünkü kartlarını her okuttuklarında rencide ediliyorlar. Ücretsiz kart olarak kalsın ama serbest ibaresi kaldırılsın" diye konuştu.