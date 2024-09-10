Yanlış tedavi soruşturmasında yeni gelişme: Yüsra'nın otopsi raporu çıktı

Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ailesi yanlış serum nedeniyle kızlarının öldüğünü iddia ediyor. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Yanlış tedavi soruşturmasında yeni gelişme: Yüsra'nın otopsi raporu çıktı - 1

Bursa'da yaşayan Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu bahar nezlesi olduğu için saat 20.00 sıralarında baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

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Yanlış tedavi soruşturmasında yeni gelişme: Yüsra'nın otopsi raporu çıktı - 2

Burada tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yüsra'ya Türkoğlu ailesinin iddiasına göre yanlış serum takıldı. Minik Yüsra, serum takıldıktan yarım saat sonra fenalaşmaya başladı.

Yanlış tedavi soruşturmasında yeni gelişme: Yüsra'nın otopsi raporu çıktı - 3

Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi.

Yanlış tedavi soruşturmasında yeni gelişme: Yüsra'nın otopsi raporu çıktı - 4

AİLEDEN YANLIŞ SERUM İDDİASI

Türkoğlu ailesinin iddiasına göre, 7 yaşındaki Yüsra 10 saat boyunca aynı sedyede bekletildi. Gözleri şişen, karnı ağrıyıp tansiyonu düşen Yüsra'yı sabah mesainin başlamasıyla gelip kontrol eden kardiyoloji doktoru durumunun kritik olduğunu söyledi.

Yanlış tedavi soruşturmasında yeni gelişme: Yüsra'nın otopsi raporu çıktı - 5

Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi.

Yanlış tedavi soruşturmasında yeni gelişme: Yüsra'nın otopsi raporu çıktı - 6

Sonrasında hayatını kaybeden küçük kızın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Yanlış tedavi soruşturmasında yeni gelişme: Yüsra'nın otopsi raporu çıktı - 7

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsisinin raporu çıktı. Çıkan raporda, tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Yanlış tedavi soruşturmasında yeni gelişme: Yüsra'nın otopsi raporu çıktı - 8
Yanlış tedavi soruşturmasında yeni gelişme: Yüsra'nın otopsi raporu çıktı - 9
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