Yanlış tedavi soruşturmasında yeni gelişme: Yüsra'nın otopsi raporu çıktı
Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ailesi yanlış serum nedeniyle kızlarının öldüğünü iddia ediyor. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi.
Bursa'da yaşayan Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu bahar nezlesi olduğu için saat 20.00 sıralarında baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.