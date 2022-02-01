'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu

''YAPAMAZSIN' DİYENLER BENİ HIRSLANDIRDI''

Tıraş, şöyle konuştu:

''Bana 'Yapamazsın' dediler. Onların söylemi beni hırslandırdı ve o 'Yapamazsın' diyenlere inat işimi yapıyorum. Atlar benim çocuklarım gibiler. Evde nasıl çocuklara bakmak zorundaysam burada da bunlara bakmak zorundayım çünkü bunlar bize daha muhtaç, her zaman seni beklerler verirsen yerler vermezsen yiyemezler. O yüzden atlara olan bağım çocuklara olan bağımdan daha fazla.''