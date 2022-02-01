'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu

Elazığ'da yaşayan Pınar Tıraş, 2017 yılında başvurduğu seyislik diplomasını aldı. Çevresindekiler ona 'Yapamazsın' dedi. Hırslanan iki çocuk annesi Tıraş, kentin 5 yıldır tek kadın seyisi olmanın gururunu yaşıyor.

Haberler - İHA 01.02.2022 - 12:14

'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu - 1

'da yaşayan iki çocuk annesi Pınar Tıraş, 2017 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jokey Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği seyislik eğitimine katıldı.

'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu - 2

Kentte 40 kişinin katıldığı eğitimi başarıyla tamamlayan Tıraş, seyislik belgesini aldı.

'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu - 3

''YAPAMAZSIN'' DEDİLER

Tıraş, belgeyi aldıktan sonra çevresindeki vatandaşların ''Yapamazsın, sen kadınsın'' demelerine aldırış etmeyerek işinin başına geçti.

'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu - 4

''ATLARA OLAN BAĞIM ÇOCUKLARIMDAN DAHA FAZLA''

5 yıldır profesyonel olarak seyislik yapan Tıraş, “Atlara olan bağım çocuklarıma olan bağımdan daha fazla” dedi.

'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu - 5

"ATLAR BENİM ÇOCUKLARIM GİBİLER"

5 yıldır lisanslı seyislik yapan Pınar Tıraş, atların çocukları gibi olduğunu belirterek ''Evde nasıl çocuklara bakmak zorundaysam burada da bunlara bakmak zorundayım çünkü bunlar bize daha muhtaç'' dedi.

'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu - 6

''YAPAMAZSIN' DİYENLER BENİ HIRSLANDIRDI''

Tıraş, şöyle konuştu:

''Bana 'Yapamazsın' dediler. Onların söylemi beni hırslandırdı ve o 'Yapamazsın' diyenlere inat işimi yapıyorum. Atlar benim çocuklarım gibiler. Evde nasıl çocuklara bakmak zorundaysam burada da bunlara bakmak zorundayım çünkü bunlar bize daha muhtaç, her zaman seni beklerler verirsen yerler vermezsen yiyemezler. O yüzden atlara olan bağım çocuklara olan bağımdan daha fazla.''

'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu - 7

''2017 yılında işe birkaç arkadaşla başladık'' diyen Pınar Tıraş, kimisinin zorlanarak, kimisinin ise yapamayıp işi bıraktığını söyledi.

'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu - 8

Tıraş şöyle devam etti:

''Ben de bir gün bırakır mıyım diye düşünmüyor değildim ama hiç öyle bir şey yaşamadım. Bırakan arkadaşlarımdan tek farkım benim şanslı olmamdı.

'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu - 9

Çalıştığım yerdeki patronlar da benim hayvan sevgimi gördüler o yüzden de belki tercih edilen oldum. 2017 yılında 40 kadın olarak kursa yazıldık çalışan 4 kişi vardı Elazığ'da fakat şu anda tek çalışan benim.''

'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu - 10
'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu - 11
'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu - 12

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