'Yapamazsın' diyenlere inat Elazığ'ın tek kadın seyisi oldu

Haberler - İHA 01.02.2022 - 12:14
Kentte 40 kişinin katıldığı eğitimi başarıyla tamamlayan Tıraş, seyislik belgesini aldı.
Tıraş, belgeyi aldıktan sonra çevresindeki vatandaşların ''Yapamazsın, sen kadınsın'' demelerine aldırış etmeyerek işinin başına geçti.
5 yıldır profesyonel olarak seyislik yapan Tıraş, “Atlara olan bağım çocuklarıma olan bağımdan daha fazla” dedi.
5 yıldır lisanslı seyislik yapan Pınar Tıraş, atların çocukları gibi olduğunu belirterek ''Evde nasıl çocuklara bakmak zorundaysam burada da bunlara bakmak zorundayım çünkü bunlar bize daha muhtaç'' dedi.
Tıraş, şöyle konuştu:
''Bana 'Yapamazsın' dediler. Onların söylemi beni hırslandırdı ve o 'Yapamazsın' diyenlere inat işimi yapıyorum. Atlar benim çocuklarım gibiler. Evde nasıl çocuklara bakmak zorundaysam burada da bunlara bakmak zorundayım çünkü bunlar bize daha muhtaç, her zaman seni beklerler verirsen yerler vermezsen yiyemezler. O yüzden atlara olan bağım çocuklara olan bağımdan daha fazla.''
''2017 yılında işe birkaç arkadaşla başladık'' diyen Pınar Tıraş, kimisinin zorlanarak, kimisinin ise yapamayıp işi bıraktığını söyledi.
Tıraş şöyle devam etti:
''Ben de bir gün bırakır mıyım diye düşünmüyor değildim ama hiç öyle bir şey yaşamadım. Bırakan arkadaşlarımdan tek farkım benim şanslı olmamdı.
Çalıştığım yerdeki patronlar da benim hayvan sevgimi gördüler o yüzden de belki tercih edilen oldum. 2017 yılında 40 kadın olarak kursa yazıldık çalışan 4 kişi vardı Elazığ'da fakat şu anda tek çalışan benim.''