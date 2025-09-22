Yapay zeka dolandırıcılığı: Fotoğraflara kandı, 10 milyon TL kaptırdı

TEKLİFİ KABUL ETTİ

İ.D., şüphelinin kendisini bilinen bir firmanın çalışanı olarak tanıtması sebebiyle teklifi kabul etti.

Bunun üzerine kendisini "Cengiz" olarak tanıtan başka bir şüpheli, İ.D.'ye sözde danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Şüpheliler İ.D.'ye bir uygulama linki atıp yatırımlarını buradan takip edebileceğini söyledi.

Gün içinde uygulamadan parasını takip eden İ.D., kar ettiğini düşündü.