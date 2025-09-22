Yapay zeka dolandırıcılığı: Fotoğraflara kandı, 10 milyon TL kaptırdı
Balıkesir'de dolandırıcıların güven kazanmak için yapay zeka ile ürettikleri fotoğrafları kendileriymiş gibi attıkları iş insanı İ.D., 10 milyon lira dolandırıldı.
İstanbul merkezli bilinen bir yatırım firmasının yatırım uzmanı Mine D. olarak tanıtan şüpheli, Balıkesir Ayvalık'ta yaşayan iş insanı İ.D. ile iletişime geçti.
Şüpheli, İ.D.'ye 45 günlük bir yatırım programı uygulayacaklarını belirterek bu süreçte yüzde 78'lik kar vaadinde bulundu.