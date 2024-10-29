Yapay zeka ile deprem tahmini: İstanbul için yüzde 91,65 başarı
Depremleri tam bir ay önceden tahmin etmek mümkün olabilir. Türk bilim insanı Cemil Emre Yavaş ve ekibi tarafından ABD'de geliştirilen algoritmanın bu konuda yüzde 98'lik başarı oranına ulaştığı açıklandı. Yapay zekanın İstanbul'daki depremleri tahmin konusundaki başarısı ise yüzde 91'i aşıyor. Uzmanlar, algoritmanın doğal afetlere karşı yapay zeka ile önlem alınması konusunda çığır açacağını söylüyor.
ABD'deki Georgia Southern Üniversitesinden Türk araştırmacı Cemil Emre Yavaş ve ekibi dikkat çeken bir araştırmaya imza attı.