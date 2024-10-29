Yapay zeka ile deprem tahmini: İstanbul için yüzde 91,65 başarı

EN BÜYÜK DEPREMLERİ İNCELEDİLER

Araştırmada, Yavaş ve ekibi yapay zekanın eğitimi için deprem büyüklüğünü etkileyen çeşitli faktörleri derledi.

Deprem derinliği ve büyüklüğü arasındaki etkileşimi inceleyen bilim insanları bölgenin yeraltı yapısı, geçmişteki en büyük depremler gibi verileri de kullandı.