Yapay zeka ile deprem tahmini: İstanbul için yüzde 91,65 başarı

Depremleri tam bir ay önceden tahmin etmek mümkün olabilir. Türk bilim insanı Cemil Emre Yavaş ve ekibi tarafından ABD'de geliştirilen algoritmanın bu konuda yüzde 98'lik başarı oranına ulaştığı açıklandı. Yapay zekanın İstanbul'daki depremleri tahmin konusundaki başarısı ise yüzde 91'i aşıyor. Uzmanlar, algoritmanın doğal afetlere karşı yapay zeka ile önlem alınması konusunda çığır açacağını söylüyor.

Yapay zeka ile deprem tahmini: İstanbul için yüzde 91,65 başarı - 1

ABD'deki Georgia Southern Üniversitesinden Türk araştırmacı Cemil Emre Yavaş ve ekibi dikkat çeken bir araştırmaya imza attı.

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Yapay zeka ile deprem tahmini: İstanbul için yüzde 91,65 başarı - 2

Geliştirilen algoritma ile yapay zeka sayesinde İstanbul'daki depremleri 30 gün önceden yüzde 91,65 oranında doğru tahmin edilebilir.

Yapay zeka ile deprem tahmini: İstanbul için yüzde 91,65 başarı - 3

BİRÇOK YAPAY ZEKA MODELİ DENEDİLER

Bilim insanları ABD'de sık sık depremlerle sarsılan Los Angeles bölgesinde yüksek doğruluk oranı sunan bir tahmin modeli geliştirmek amacıyla çeşitli yapay zeka algoritmalarını denedi.

Geçmiş araştırmalarda ABD'nin Los Angeles kenti için yüzde 69'luk doğruluk oranına ulaşan uzmanlar, Kuzey Anadolu Fayı'na (KAF) yakınlığı nedeniyle sismik hareketliliğin yoğun olduğu İstanbul'u mercek altına aldı.

Yapay zeka ile deprem tahmini: İstanbul için yüzde 91,65 başarı - 4

EN BÜYÜK DEPREMLERİ İNCELEDİLER

Araştırmada, Yavaş ve ekibi yapay zekanın eğitimi için deprem büyüklüğünü etkileyen çeşitli faktörleri derledi.

Deprem derinliği ve büyüklüğü arasındaki etkileşimi inceleyen bilim insanları bölgenin yeraltı yapısı, geçmişteki en büyük depremler gibi verileri de kullandı.

Yapay zeka ile deprem tahmini: İstanbul için yüzde 91,65 başarı - 5

"Random Forest" adlı algoritmanın depremleri önceden tahmin etmek konusunda benzerlerinden çok daha etkin olduğu tespit edildi.

Yapay zeka ile deprem tahmini: İstanbul için yüzde 91,65 başarı - 6

30 GÜN ÖNCEDEN TAHMİN EDİLİYOR

Yavaş ve ekibinin geliştirdiği algoritma sayesinde, yapay zekanın 30 gün içinde gerçekleşecek depremlerin büyüklüğünü doğru tahmin edebildiği ifade ediliyor.

Yapay zeka ile deprem tahmini: İstanbul için yüzde 91,65 başarı - 7

Prestijli Scientific Reports by Nature bilim dergisinde yayınlanan araştırmada yapay zekanın İstanbul'daki depremleri tahmin konusunda yüzde 91,65'lik doğruluk oranına ulaştığı açıklandı. ABD'nin San Diego kenti için bu oranın yüzde 98'i aştığı belirtildi.

Yapay zeka ile deprem tahmini: İstanbul için yüzde 91,65 başarı - 8

Birleşmiş Milletler’in (BM) afet risk azaltma platformu Prevention Web’te de yayınlanan araştırma bilim dünyasında büyük yankı buldu.

Uzmanlar, tarihte görülmemiş doğruluk oranına ulaşan algoritmanın, doğal afetlere karşı yapay zeka ile önlem alınması konusunda çığır açacağını söylüyor.

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