Yapay zeka ile Seyit Onbaşı’nın hikayesi anlatıldı (Seyit Onbaşı kimdir, kaç kilo mermi kaldırdı?)
Tarihin en önemli kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı’nın hikayesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde yapay zeka ile yeniden canlandırıldı. Seyit Onbaşı’nın top mermisini kaldırdığı ve düşman gemisini vurduğu anlar izleyenleri duygulandırdı.
İzmir’den Görkem Kılavuz, Öğretim Görevlisi Gülce Güzin Utku ve Kanada Toronto’dan Dr. Feyzi Aydın 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünde yapay zeka ile Seyit Onbaşı’nın hikayesi anlatılması projesi için bir ekip oluşturdu. Tümüyle yapay zeka destekli bir video hazırlayarak tarihi anlar modern teknolojiyle birleştirildi.