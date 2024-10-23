Yapay zekalı radarla hız tespiti başladı: 2 saatte 1500 araç sorgusu yapabiliyor
Yerli ve milli imkanlarla üretilen yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemi, trafik birimleri tarafından kullanılmaya başlandı. Sistemle beraber 4 şeritli yoldan geçen motosiklet, otomobil, kamyon ve kamyonet gibi araçlara aynı anda ceza yazılabilecek. 2 saatte 1500 araç sorgusu yapabilen yeni radar cihazı, gece görüş sistemine de sahip.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) trafik birimleri, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen hız ihlal tespit sistemlerini kullanmaya başladı. Tripod ya da bir araç üzerine kurulan radar cihazı, yapay zeka ile 4 şeritteki tüm araçların hız tespitini yapabiliyor.