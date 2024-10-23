Yapay zekalı radarla hız tespiti başladı: 2 saatte 1500 araç sorgusu yapabiliyor

Yerli ve milli imkanlarla üretilen yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemi, trafik birimleri tarafından kullanılmaya başlandı. Sistemle beraber 4 şeritli yoldan geçen motosiklet, otomobil, kamyon ve kamyonet gibi araçlara aynı anda ceza yazılabilecek. 2 saatte 1500 araç sorgusu yapabilen yeni radar cihazı, gece görüş sistemine de sahip.

Yapay zekalı radarla hız tespiti başladı: 2 saatte 1500 araç sorgusu yapabiliyor - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) trafik birimleri, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen hız ihlal tespit sistemlerini kullanmaya başladı. Tripod ya da bir araç üzerine kurulan radar cihazı, yapay zeka ile 4 şeritteki tüm araçların hız tespitini yapabiliyor.

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Yapay zekalı radarla hız tespiti başladı: 2 saatte 1500 araç sorgusu yapabiliyor - 2

Sistem tarafından hız ihlali sorguları yapılırken, ihlal verisi trafik ekiplerine anlık bildiriliyor. Böylece kural ihlali yapan sürücü hakkında yasal işlem yapılıyor.

Yapay zekalı radarla hız tespiti başladı: 2 saatte 1500 araç sorgusu yapabiliyor - 3

Yeni nesil mobil hız tespit sistemi, operatör olmadan kara yolunda seyreden araçların plaka ve hız verilerini okuyarak, EGM PolNet ağına gönderiyor.

Yapay zekalı radarla hız tespiti başladı: 2 saatte 1500 araç sorgusu yapabiliyor - 4

MARKASINDAN RENGİNE TÜM VERİLER SİSTEME DÜŞÜYOR

2 saatte 1500 araç sorgusu yapabilen yeni radar cihazı, yapay zeka ile araçların renginden markasına tüm verileri tespit olanağına sahip. Sistem açılmadan önce şerit sayısı belirtilip, araçların hız oranı ayrı ayrı tespit ediliyor.

Yapay zekalı radarla hız tespiti başladı: 2 saatte 1500 araç sorgusu yapabiliyor - 5

Tüm hava şartlarında gündüz ve gece hız tespiti yapabilen cihaz, otoyollar dahil tüm karayollarında aktif kullanılmaya başlandı. Ön tarafta plakaları olmadığı için daha önceden hız tespiti yapılamayan motosikletler, trafiğin akış yönünün tersine radarın yönünün değiştirilmesiyle hız aşımı yapmaları halinde tespit edilebilecek.

Yapay zekalı radarla hız tespiti başladı: 2 saatte 1500 araç sorgusu yapabiliyor - 6
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