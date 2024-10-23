Yapay zekalı radarla hız tespiti başladı: 2 saatte 1500 araç sorgusu yapabiliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) trafik birimleri, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen hız ihlal tespit sistemlerini kullanmaya başladı. Tripod ya da bir araç üzerine kurulan radar cihazı, yapay zeka ile 4 şeritteki tüm araçların hız tespitini yapabiliyor.