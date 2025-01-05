Yapay zekayla borsa dolandırıcılığı: Milyarlarca liralık vurgun!
Dolandırıcılar, yapay zeka ile oluşturdukları internet sayfasıyla yüksek kazançlı hisse tavsiyesi vaadiyle onlarca kişiyi dolandırdı. Mağdurların zararı 500 ila 7 milyon lira arasında değişiyor. Olay yargıya taşındı. Mağdurlardan biri yaşadıklarını NTV'ye anlattı.
Sosyal medyada üzerinden yüksek kazançlı hisse vaadettiler, milyonlarca lira dolandırdılar.
Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayanlar, cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulundu.
O kişilerden biri de, Burcu Habalı'ydı.