Yapay zekayla borsa dolandırıcılığı: Milyarlarca liralık vurgun!

Mağdurlara göre, dolandırıcıların kurduğu sistemi gerçek bir mobil bankacılık uygulamasından ayırmak neredeyse imkansızdı.



Son ana kadar dolandırıclara inandığını belirten Habalı, "Hepimiz mobil bankacılık kullanıyoruz. Ve aynı şekilde para yatır, para çekme var. Hisse senedi alış satış bölümü var Kızım dolandırıcıların grubunu buldu. 'Herkes bu şekilde, bu siteden dolandırılmış' dedi. Ben o şekilde anladım dolandırıldığımı çünkü o kadar inandırıcıydı ki. O kadar ikna edici konuşuyorlardı ki." dedi.