Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası: "Sahte yazışmalar oluşturup dava açtılar"
Eskişehir'de yaşayan iş insanı Hikmet Öztürk, Diyarbakır'da bir kişinin yapay zeka programı kullanarak sahte WhatsApp yazışmaları oluşturduğunu, bu yöntemle kendisine tehdit ve hakaret davası açtığını iddia etti. Suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Öztürk, bu kişinin davadan vazgeçmek için kendisinden 100 bin lira talep ettiğini de öne sürdü.
"ŞİKAYET EDENİ TANIMIYORUM, DİYARBAKIR'A HİÇ GİTMEDİM"
Diyarbakır'da oturan S.M., Eskişehirli iş insanı Hikmet Öztürk'ün WhatsApp üzerinden tehditlerde bulunarak hakaret ettiğini öne sürüp, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. S.M., şikayetinde WhatsApp yazışmalarının ekran fotoğraflarını da delil olarak gösterdi.
Başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir'deki Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ne çağrılan Hikmet Öztürk, avukatı Mustafa Emir Arslan ile birlikte ifade verdi. Öztürk, şikayet eden S.M.'yi tanımadığını ve Diyarbakır'a hiç gitmediğini söyledi.