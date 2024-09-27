Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası: "Sahte yazışmalar oluşturup dava açtılar"

"BİZDEN DOSYA NUMARASI İSTEDİ"

Hikmet Öztürk'ün avukatı Mustafa Emir Arslan da Diyarbakır'da savcılığa delil olarak verilen WhatsApp konuşmalarının yapay zeka destekli internet ortamında üretilmiş konuşmalar olduğunu tespit ettiklerini öne sürdü. Hikmet Öztürk'ün siyasi kariyeri de olduğu için internet aramasıyla bile cep telefonu numarasının kolaylıkla bulunduğunu ifade eden Arslan, "Karşı tarafla iletişime geçtik. Şikayet eden kişi, Hikmet Öztürk'ü tanımadığını, böyle onlarca, yüzlerce dosyasının olduğunu söyledi ve 'Hangi dosyadan bahsediyorsunuz?' diyerek bizden dosya numarası istedi. Müvekkilimin daha önceden siyasi kariyeri, belediye başkan adaylığı olduğu için telefon numarasına ulaşmak çok kolay. İsmini yazıp, internette arama yaptırdığınız zaman bizim müvekkilimizin telefon numarasına çok kolay ulaşabilirsiniz." diye konuştu.