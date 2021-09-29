Yapımı günler sürüyor, 250 yıl dayanıyor

İHA 29.09.2021 - 12:00
Erzurumlu kadınlar geleneksel kıyafetleri ehram için yün yıkamaya başladılar.
Erzurumlu ve Bayburtlu kadınların ehramın ham maddesinde ve dikiminde koyun yünleri kullanılıyor.
Yünler günlerce yıkanıp saatlerce tokaçlarla dövülüyor.
Ehramlar 250 yıl giyilebiliyor.
Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli 15 usta kadın, öğrencilere ehram dikimini öğretmek için yünleri hazır hale getiriyorlar.
Ehram yapımı için ilk olarak koyun kırkılma döneminde elde edilen yünleri akarsu kenarına getiriyorlar.
Yünleri güneş yardımıyla kuruttuktan sonra tokaçlarla döverek yumuşatıyorlar.
Akarsuda yıkanan yünler kurutmaya bırakılıyor.
Uzun sopalarla çırpılan yünler tarandıktan sonra iplik haline getiriliyor ve ehram yapımında kullanılıyor.
El emeğiyle dokunan ehramlar, tezgahlarda son halini aldıktan sonra satışa çıkarılıyor.
Bir dokumacı tezgahta yaklaşık 7 günde, 4 metrekare bir ehramı rahatça örebiliyor.
Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, yünün doğal dokusunun bozulmaması için kimyasallardan uzak tutulması gerektiğini belirterek, “Amacımız ehramı geleneksel yöntemlerle ve dokusunu bozmadan üretebilmek. Sürdürülebilir tekstildeki yerini korumak. Dokuma geri dönüşümlü olsun istiyoruz" dedi.
Taşbaşı, yünün yıkanmadan tezgaha gitmesinin en az 3 hafta sürdüğünü belirterek, “Yünün yıkandıktan sonra köpürmesi ve kirinin gitmesi gerekiyor. Üç kez yıkayıp kurutuyorlar. Daha sonra çırpılacak, taranacak ve iplik haline getirilecek. Yıkama süresi bir hafta. Sonra da tezgaha atılacak" diye konuştu.