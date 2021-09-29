Yapımı günler sürüyor, 250 yıl dayanıyor

“TEZGAHA GİTMESİ YAKLAŞIK 3 HAFTA SÜRÜYOR”

Taşbaşı, yünün yıkanmadan tezgaha gitmesinin en az 3 hafta sürdüğünü belirterek, “Yünün yıkandıktan sonra köpürmesi ve kirinin gitmesi gerekiyor. Üç kez yıkayıp kurutuyorlar. Daha sonra çırpılacak, taranacak ve iplik haline getirilecek. Yıkama süresi bir hafta. Sonra da tezgaha atılacak" diye konuştu.