Yapımı günler sürüyor, 250 yıl dayanıyor

Erzurumlu kadınların binbir emekle uğraştıkları yün yıkama mesaileri başladı. Yöreye ait geleneksel kıyafetlerden olan ehramın yapımında kullanılan yünler günlerce yıkanıp saatlerce tokaçlarla dövülüyor. Yünden yapılan geleneksel ehramlar 250 yıl giyilebiliyor.

İHA 29.09.2021 - 12:00

Yapımı günler sürüyor, 250 yıl dayanıyor - 1

Erzurumlu kadınlar geleneksel kıyafetleri ehram için yün yıkamaya başladılar.

Erzurumlu ve Bayburtlu kadınların ehramın ham maddesinde ve dikiminde koyun yünleri kullanılıyor.

Yapımı günler sürüyor, 250 yıl dayanıyor - 2

Yünler günlerce yıkanıp saatlerce tokaçlarla dövülüyor.

Ehramlar 250 yıl giyilebiliyor.

Yapımı günler sürüyor, 250 yıl dayanıyor - 3

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli 15 usta kadın, öğrencilere ehram dikimini öğretmek için yünleri hazır hale getiriyorlar.

Yapımı günler sürüyor, 250 yıl dayanıyor - 4

Ehram yapımı için ilk olarak koyun kırkılma döneminde elde edilen yünleri akarsu kenarına getiriyorlar.

Yünleri güneş yardımıyla kuruttuktan sonra  tokaçlarla döverek yumuşatıyorlar.

Yapımı günler sürüyor, 250 yıl dayanıyor - 5

Akarsuda yıkanan yünler kurutmaya bırakılıyor.

Uzun sopalarla çırpılan yünler tarandıktan sonra iplik haline getiriliyor ve ehram yapımında kullanılıyor.

Yapımı günler sürüyor, 250 yıl dayanıyor - 6

El emeğiyle dokunan ehramlar, tezgahlarda son halini aldıktan sonra satışa çıkarılıyor.

Bir dokumacı tezgahta yaklaşık 7 günde, 4 metrekare bir ehramı rahatça örebiliyor.

Yapımı günler sürüyor, 250 yıl dayanıyor - 7

250 YILA KADAR ÖMRÜ OLABİLİYOR

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, yünün doğal dokusunun bozulmaması için kimyasallardan uzak tutulması gerektiğini belirterek, “Amacımız ehramı geleneksel yöntemlerle ve dokusunu bozmadan üretebilmek. Sürdürülebilir tekstildeki yerini korumak. Dokuma geri dönüşümlü olsun istiyoruz" dedi.

Yapımı günler sürüyor, 250 yıl dayanıyor - 8

“TEZGAHA GİTMESİ YAKLAŞIK 3 HAFTA SÜRÜYOR”

Taşbaşı, yünün yıkanmadan tezgaha gitmesinin en az 3 hafta sürdüğünü belirterek, “Yünün yıkandıktan sonra köpürmesi ve kirinin gitmesi gerekiyor. Üç kez yıkayıp kurutuyorlar.  Daha sonra çırpılacak, taranacak ve iplik haline getirilecek. Yıkama süresi bir hafta. Sonra da tezgaha atılacak" diye konuştu.

Yapımı günler sürüyor, 250 yıl dayanıyor - 9
Yapımı günler sürüyor, 250 yıl dayanıyor - 10

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