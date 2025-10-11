Yapımı günler sürüyor: Kilosu 700 TL ama talep çok
Gaziantep'te yöresel lezzetler arasında yer alan ve ağırlıklı olarak kış aylarında tüketilen kente özgü doğal üzüm pekmezli pestil, kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle imece usulü hazırlanarak damakları tatlandırıyor.
UNESCO'nun gastronomi dalında "fark oluşturan şehirler" ağına dahil edilen Gaziantep'te "dökülgen" üzümden elde edilen şıra, uzun ve zahmetli sürecin ardından pestile dönüştürülüyor.
Gaziantep'in kırsal mahallelerinde bağlarda toplanan üzümlerden kış aylarında tüketilmek ve satışa sunulmak üzere pekmez, cevizli sucuk ve pestil hazırlanıyor. Kentte özellikle kış aylarında tüketilen pestil yapımı için kolları sıvayan kadınlar, üzümü pestile dönüştürmek büyük emek sarf ediyor.