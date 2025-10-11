Yapımı günler sürüyor: Kilosu 700 TL ama talep çok

Uzun uğraşlar sonucu hazırlanan pestil için büyük emek veren kadınlardan Elif Kalkan, Gaziantep'in damak çatlatan lezzetleri arasında yer alan üzüm pekmezli pestili yıllardır geleneksel yöntemlerle imece usulü hazırladıklarını söyledi.

Her yıl akraba ve komşularla toplanarak pestil hazırladıklarını belirten Kalkan, "Daha önceleri sadece kendi ailemiz için pestil, pekmez ve cevizli sucuk yapıyorduk, daha sonra komşular ve akrabalardan gelen misafirlere verdikçe siparişler başladı. Büyük bir talep var. Siparişler çok olunca işimiz daha da çoğaldı. Ürünleri önce kendi ailemize ayırıyoruz ve fazla olanları da satıyoruz" dedi.



