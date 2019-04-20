Yapışık dördüz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı

Bir yavrunun ise öldüğünü anlatan Cumbul, "Görenler, anne karnında olmuş diyor ama ben o şekilde bir doğum olacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimal doğumdan sonra bir yapışma olmuş. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Daha önce böyle birçok ameliyat yaptık ama böylesini ilk defa yapıyoruz." dedi.