Yapıştırıcıyla ölüm tuzağı: ''Bu zalimliktir''
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde çalışma yapan kuş gözlemcileri, bazı kuşların ağaç dallarına yapıştırıcıyla kurulan tuzaklara yakalandığını fark etti. Yoğun çabalarla kuşları kurtaran gözlemciler, bazı kuşların ise yapışıp öldüğünü gördü.
Türkiye'nin önemli göç ve gözlem noktalarından olan, koruma altındaki Milleyha Kuş Cenneti'nde dün bir grup kuş gözlemcisi, rutin gözlem yürüyüşüne çıktı. Fotoğraf ve video çekerek kuşları izleyen gözlemcilerden Emin Yoğurtçuoğlu, bir ağaç dalında çırpınan kuşları fark etti.