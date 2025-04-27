Yapıştırıcıyla ölüm tuzağı: ''Bu zalimliktir''

''TELEF OLMUŞ HALDE BULDUK''

Başka kuşların da ağaç dallarında yapışıp öldüğünü saptadıklarını belirten Yoğurtçuoğlu, "Kuş avlamak için ağaç dallarına çok güçlü yapıştırıcılar sürmüşler. Bazılarını telef olmuş halde bulduk. İkisini kurtarabildik. Bu bir vahşettir. Saz kamışçını, Afrika'dan ülkemize gelen bir kuş. Daldan kurtardık ama vücudunun her yeri yapıştırıcıya maruz kalmış. Böyle bir şeye izin verilmemeli. Kuşlar 30 derece güneşte eziyet çekerek ölümü bekliyor. Bu, zalimliktir" dedi.