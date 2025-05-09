Yaprağı meyvesinden daha çok kazandırıyor: Erken saatte toplayıp satıyorlar

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, coğrafi işaretli Alaşehir Asma Yaprağı'nın damarsız yapısı, ipeksi dokusu ve lezzetiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi gördüğünü belirtti. Seyhan, "Alaşehir bağ yaprağımız, coğrafi işaretli bu ürünümüz. Besleyiciliğiyle tüm dünyada Avrupa'da özellikle Ukrayna'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde de iyi bir pazar oluştu. Bu pazarın devamlılığı için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Asma yaprağı, Alaşehir ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Üreticilerimiz için üzüm hasadı öncesi önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor." şeklinde konuştu.



