Yaprağı meyvesinden daha çok kazandırıyor: Erken saatte toplayıp satıyorlar
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün hasat dönemi yaklaşırken, üzüm üreticileri için asma yaprağı önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde bağlardan topladıkları yaprakları toptancılara satarak günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Toptancılara kilosu 70 TL'den satılan yapraklar ise pazarda 200 TL'ye kadar alıcı buluyor.
Sabah erken saatlerde bağların yolunu tutan üreticiler, topladıkları yaprakları çuvallara, kelterlere koyarak yaprak alım merkezlerine getiriyor.