Yaprak Dökümü dizisinin Ahmet’i tutuklandı: “Ücretsiz tatil kazandınız” telefonuyla tuzağa düşürdüler

Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 29 kişiden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında Yaprak Dökümü dizisinde Ahmet rolüne hayat veren oyuncu Yusuf Atala da bulunuyor.

Yaprak Dökümü dizisinin Ahmet’i tutuklandı: “Ücretsiz tatil kazandınız” telefonuyla tuzağa düşürdüler - 1

Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 11’i tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaprak Dökümü dizisinin Ahmet’i tutuklandı: “Ücretsiz tatil kazandınız” telefonuyla tuzağa düşürdüler - 2

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında bu ilin yanı sıra Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın’ın Kuşadası ilçesinde devre mülk tatili adıyla binlerce kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Yaprak Dökümü dizisinin Ahmet’i tutuklandı: “Ücretsiz tatil kazandınız” telefonuyla tuzağa düşürdüler - 3

Zanlılardan 2’si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hakim karşısına çıkarılan 11 kişi tutuklandı.

Yaprak Dökümü dizisinin Ahmet’i tutuklandı: “Ücretsiz tatil kazandınız” telefonuyla tuzağa düşürdüler - 4

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN AHMET'İ DE TUTUKLANDI

Tutuklananlar arasında Yaprak Dökümü dizisindeki Ahmet karakteriyle tanınan Yusuf Atala da vardı

Diğer 16 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaprak Dökümü dizisinin Ahmet’i tutuklandı: “Ücretsiz tatil kazandınız” telefonuyla tuzağa düşürdüler - 5

Yurt dışı yasağı ve her hafta imza şartı konularak serbest bırakılan zanlılarla ilgili savcılık tarafından nöbetçi hakimliğe itirazda bulunulacağı öğrenildi.

Yaprak Dökümü dizisinin Ahmet’i tutuklandı: “Ücretsiz tatil kazandınız” telefonuyla tuzağa düşürdüler - 6

NE OLMUŞTU?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca devre mülk tatili adıyla binlerce insanın mağduriyetinin artması üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.

Yaprak Dökümü dizisinin Ahmet’i tutuklandı: “Ücretsiz tatil kazandınız” telefonuyla tuzağa düşürdüler - 7

Soruşturma kapsamında, Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan “Ücretsiz tatil kazandınız” vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

Yaprak Dökümü dizisinin Ahmet’i tutuklandı: “Ücretsiz tatil kazandınız” telefonuyla tuzağa düşürdüler - 8

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın’ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran’da yapılan eş zamanlı baskınlarda, şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER