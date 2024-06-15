Yaprak Dökümü dizisinin Ahmet’i tutuklandı: “Ücretsiz tatil kazandınız” telefonuyla tuzağa düşürdüler
Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 29 kişiden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında Yaprak Dökümü dizisinde Ahmet rolüne hayat veren oyuncu Yusuf Atala da bulunuyor.
Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 11’i tutuklandı.