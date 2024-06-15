Yaprak Dökümü dizisinin Ahmet’i tutuklandı: “Ücretsiz tatil kazandınız” telefonuyla tuzağa düşürdüler

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın’ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran’da yapılan eş zamanlı baskınlarda, şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.