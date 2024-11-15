Yaprak Dökümü’nün Ahmet’i de tutuklu: O kadar çok kişiyi dolandırdılar ki mahkemeler kilitlendi! (10 milyar liralık büyük vurgun)
Yaprak Dökümü dizisinin Ahmet’i, oyuncu Yusuf Atala’nın da tutuklandığı ücretsiz tatil vurgunu soruşturması tamamlandı. Hazırlanan 602 sayfalık iddianamede 10 milyar liralık vurguna ilişkin çarpıcı ayrıntılara yer verildi. İddianamede çetenin 36 bin kişiyi dolandırdığı, bu durum karşısında Yalova’daki tüketici mahkemelerinin yetersiz kaldığı ve yeni mahkemeler kurulduğu anlatıldı. Çetenin ağına düşürdüğü vatandaşları, özel eğitimli kişilerle markaja aldığı anlatılan iddianamede, sanıkların 156 müşteki için ayrı ayrı 11’er ile 30’ar yıl arasında cezalandırılması istendi.
Yalova’da ücretsiz tatil vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran çeteye ilişkin soruşturma tamamlandı.