Yaprak Dökümü’nün Ahmet’i de tutuklu: O kadar çok kişiyi dolandırdılar ki mahkemeler kilitlendi! (10 milyar liralık büyük vurgun)

45 MÜŞTEKİYİ ZİNCİRLEME DOLANDIRDILAR

İddianamede, 45 müştekiyi zincirleme olarak dolandıran, şikayetçi 36 mağdura ise ödeme yaptıkları öne sürülen şüphelilerin eylemlerini, belli bir amaç için toplanmış hiyerarşik bir yapıda, ast üst ilişkisine uygun şekilde, emir alıp, uygulayarak gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından şeması çıkarılan suç örgütünün lideri şirketlerin sahibi Orhan Karaderili olarak belirlenirken, 37 sanık ise şemada üye olarak yer aldı.