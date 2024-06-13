Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i Yusuf Atala da gözaltında: Ücretsiz tatil yalanıyla 50 milyon liralık vurgun

YABANCILARA YÜKSEK KARLA SATIŞ YAPMA VAADİ

Şüphelilerden bazılarının, müşteri gibi davranıp sözde devre mülk satın aldığına ilişkin anonslar yapıldığı, sözleşmedeki tarihlerde boş yer olmadığını ileri sürerek kırmızı dönem satışı olarak adlandırdıkları bir üst kategoriye geçmeye ikna etmeye çalıştıkları, bazılarının bu tuzağa düşüp ikinci kez dolandırıldığı da tespit edildi.

Zanlıların, savcılığa şikayet edenlerin kendilerine ulaşmaması için 21 ayrı şirket kurarak eylemlerine devam ettiği anlaşıldı.

Muhatap bulamayan mağdurların, işten ayrılırken bilgilerini alan eski çalışanlar tarafından yüksek karla satış yapma vaadiyle bir kez daha tuzağa düşürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Mağdurları arayarak yabancı yatırımcılara yüksek karla satış vaadinde bulunan eski çalışanların, kredi çektirerek, katkı payı ödeterek haksız kazanç sağladıkları tespitinde bulunuldu.

Nitelikli dolandırıcılık eylemleriyle 50 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.