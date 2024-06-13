Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i Yusuf Atala da gözaltında: Ücretsiz tatil yalanıyla 50 milyon liralık vurgun
Yalova’da “Ücretsiz tatil kazandınız.” tuzağıyla 50 milyon liralık vurgunda devre mülk dolandırıcılığı yaptığı belirlenen çetede gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi. Yaprak Dökümü dizisiyle tanıtan ünlü sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Yusuf Atala'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.
Yalova merkezli 5 ilde sözde devre mülk satışıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.