Yaptığı şakaya eşinden destek gelince Zeynep Kaptan minibüs direksiyonuna geçti
17.01.2026 12:26
İHA
Hatay'da eşine şaka amacıyla dolmuşta çalışmak istediğini söyleyen Zeynep Kılıç, 9 aydır dolmuş direksiyonunda yolcu alıyor. Kılıç, meslektaşları tarafından ilk başta yadırgansa da şimdi büyük saygı görüyor.
Defne ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Zeynep Kılıç, 9 ay önce aldığı dolmuş hissesiyle hayatında yeni bir adım attı. Eşinin hisse almasının üzerine şaka maksadıyla “Ben de çalışayım, dolmuşta yolcu alırım” diyen 4 çocuk annesi Kılıç, kısa bir süre sonra direksiyonu başında ekmek parasını kazanmaya başladı. 20 yıllık şoförlük geçmişi olan Kılıç, şimdi özgüvenle şehirde direksiyon sallıyor. İlk zamanlar meslektaşları tarafından hoş karşılanmıyorken şimdi ise büyük saygı görüyor. Müşterilerinin ise kendisine bir psikolog edasıyla dertlerini anlattığını dile getiren Kılıç, insanların hikayelerine ortak olmaktan da büyük mutluluk duyuyor.
"YOLCULAR ZEYNEP KAPTAN GELECEK DİYE DURAKLARDA BEKLİYOR"
Zeynep Kılıç, ev hanımı olduğunu ve şoförlük yapmaya karar vermesiyle de 1 ay içerisinde direksiyon başına geçtiğini anlattı. Eşinin minibüslerden hisse almak istemesi üzerine yaptığı şakaya eşinin tam destek verdiğini söyleyen Kılıç, 9 aydır yollarda olduğunu belirtti. Müşterilerden gelen tepkilerin de gurur verici olduğunu dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:
“Ben dolmuş şoförlüğüne başladığımda bu kadar güzel tepkiler alacağımı düşünmemiştim. Yolcular seninle gurur duyuyoruz diyorlar. Yolcular beni hep duraklarda bekliyorlar, Zeynep Kaptan gelecek diye, plakama bakıyorlar. Bunlar çok gurur verici oluyor. Ben 20 yıldır araç sürüyorum ama otobüs sürmedim. Otobüs sürmeye devam edince ehliyetimi büyüttüm.”
"ANNE SENİNLE GURUR DUYUYORUZ"
Mesleğe başlamasıyla vatandaşla da iletişimlerinin olumlu anlamda geliştiğini söyleyen Kılıç, yaşadığı duygulardan mutluluk duyduğunu şu sözlerle ifade ediyor:
"Polisler beni görünce helal olsun abla diyorlar. O kadar güzel bir duygu ki, canın sıkılıyor bir yolcu gelip moralini düzeltiyor. Sanki ben psikoloğum gibi araç sürerken müşteriler dertlerini anlatıyorlar. Bazen Allah'ım sabır diyorum, ben de onlara saygı duyuyorum. Meslektaşlarım ilk başlarda baktığında acemilik var diye baktılar. Herkes bu abla mı sürecek veya yeni ehliyet aldı bu mu bizi geçecek gibi sözler söyleyen rakiplerimiz var. İlk başlarda bu sözleri söylerken sonra artık seni geçemiyoruz ve yenemiyoruz diyorlar.”
Günde 4 servis yapan Kılıç, kendi ayakları üzerinde durmanın da tarif edilemez bir mutluluk olduğunu dile getirdi. Özellikle kadınlara yönelik mesaj niteliğinde konuşan Kılıç, “Ne kocayı ne çocuğu beklemesinler, kadınlar her şeyi yapabilir. Çocuklarım da durumu ilk normal karşılamadı ama gelen güzel tepkileri görünce onlar da ‘anne seninle gurur duyuyoruz’ diyerek desteklediler” dedi.
"ARAÇTAKİ ÇİÇEKTEN KADIN ŞOFÖR OLDUĞU BELLİ"
Zeynep Kaptan'ın müşterilerinden Özlem Akay da başta şaşkınlığını gizleyemeyenlerden biri. Özlem Akay, Kılıç'ın aracına bindiğinde “erkek şoförlere” kıyasla temiz bir minibüs olduğunu ve araçtaki çiçekten bile kadının farkını ortaya koyduğunu vurgulayarak Kılıç'a tebriklerini ve sevgilerini iletti.