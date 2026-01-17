Yaptığı şakaya eşinden destek gelince Zeynep Kaptan minibüs direksiyonuna geçti

Zeynep Kılıç, ev hanımı olduğunu ve şoförlük yapmaya karar vermesiyle de 1 ay içerisinde direksiyon başına geçtiğini anlattı. Eşinin minibüslerden hisse almak istemesi üzerine yaptığı şakaya eşinin tam destek verdiğini söyleyen Kılıç, 9 aydır yollarda olduğunu belirtti. Müşterilerden gelen tepkilerin de gurur verici olduğunu dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

“Ben dolmuş şoförlüğüne başladığımda bu kadar güzel tepkiler alacağımı düşünmemiştim. Yolcular seninle gurur duyuyoruz diyorlar. Yolcular beni hep duraklarda bekliyorlar, Zeynep Kaptan gelecek diye, plakama bakıyorlar. Bunlar çok gurur verici oluyor. Ben 20 yıldır araç sürüyorum ama otobüs sürmedim. Otobüs sürmeye devam edince ehliyetimi büyüttüm.”