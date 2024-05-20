Yaptırdıkları teknede ateş yakan iki arkadaşın feci sonu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde Faik Kırcı ve arkadaşı Murat Beycan, tersanede özel olarak yaptırdıkları teknenin makine dairesinde ısınmak için kömürle ateş yaktı. İki arkadaş, uyuyunca karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yaptırdıkları teknede ateş yakan iki arkadaşın feci sonu - 1

Tekirdağ'da oturan Fatih Kırcı ve Murat Beycan, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaptırdıkları 10 metre uzunluğundaki tekneyi teslim almak üzere 2 gün önce Ovatekkeönü köyündeki Ahşap Tekne ve Yat Yapım Tersanesi'ne gitti.

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Yaptırdıkları teknede ateş yakan iki arkadaşın feci sonu - 2

İki arkadaş, teknenin son kalan işlerini takip etti, sonra da geceyi tamamlanmak üzere olan teknelerinde geçirdi.

Yaptırdıkları teknede ateş yakan iki arkadaşın feci sonu - 3

Kırcı ve Beycan, dün akşam da teknede kalıp, geceyi geçirmek istedi. İki arkadaş, tersanedeki teknenin makine dairesine girerek ısınmak için teneke içinde kömürle ateş yaktı.

Yaptırdıkları teknede ateş yakan iki arkadaşın feci sonu - 4

Makine dairesinin kapısını da kapatan Kırcı ve Beycan, bir süre sonra uyudu.

Yaptırdıkları teknede ateş yakan iki arkadaşın feci sonu - 5

BUGÜN YOLA ÇIKACAKLARDI

Sabah saatlerinde tekne atölyesindeki ustalardan biri makine dairesine girince Kırcı ve Beycan'ı hareketsiz halde buldu. Durum, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Yaptırdıkları teknede ateş yakan iki arkadaşın feci sonu - 6

Murat Beycan

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Faik Kırcı ve Murat Beycan'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaptırdıkları teknede ateş yakan iki arkadaşın feci sonu - 7

Faik Kırcı 

Kırcı ve Beycan'ın cenazeleri savcının incelemesi sonrası, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada teknenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kırcı ve Beycan'ın bugün teknelerini teslim alarak yola çıkmayı planladıkları öğrenildi.

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