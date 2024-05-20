Yaptırdıkları teknede ateş yakan iki arkadaşın feci sonu
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde Faik Kırcı ve arkadaşı Murat Beycan, tersanede özel olarak yaptırdıkları teknenin makine dairesinde ısınmak için kömürle ateş yaktı. İki arkadaş, uyuyunca karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Tekirdağ'da oturan Fatih Kırcı ve Murat Beycan, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaptırdıkları 10 metre uzunluğundaki tekneyi teslim almak üzere 2 gün önce Ovatekkeönü köyündeki Ahşap Tekne ve Yat Yapım Tersanesi'ne gitti.