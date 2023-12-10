Yaralı bulunan bozayı, bayıltılarak tedaviye götürüldü
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yaralı bulunan bozayı, uyuşturucu iğnelerle bayıltıldı. Bayıltıldıktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürülen ayı tedavi altına alındı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca beldesine bağlı Ilıcaksu Mahallesi’nde yaralı ayı olduğunu görenler, muhtar Ercan Özhan’a haber verdi.
Muhtar Özhan’ın ihbarı üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timleri harekete geçti.