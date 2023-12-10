Yaralı bulunan bozayı, bayıltılarak tedaviye götürüldü

''AYI İSTİLASINA UĞRUYORUZ''

Muhtar Ercan Özhan, “Ayıyı yol kenarındaki ağaçların arasında bulduk, acı acı bağırıyordu. Belden arka tarafı tutmadığını fark edince Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ni arayarak yardım istedim. Son zamanlarda ayı istilasına uğruyoruz. Mahalle sakinlerinden de dikkatli olmalarını istiyoruz. Her zaman her yerde ayı ile karşılaşabilecekleri konusunda halkımızı da uyardık.” dedi.