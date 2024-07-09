Yaralı caretta caretta özgürlüğüne kavuştu

"KARNINDA 20 KADAR YUMURTASI VARDI"
Yaralı caretta caretta'ya tıbbi tedaviyi uygulayan dernek gönüllüsü veteriner hekim Mehmet Yüksel de tedaviyi şöyle anlattı:
"Caretta caretta bulunduğunda yaralı vaziyetteydi. Sabah saatlerinde bize ulaştılar. Sonra kliniğimize geldi. Kuyruk bölgesinde ve kalça bölgesinin üzerinde kabuğunda büyük ihtimal tekne motorundan kaynaklı bir yaralanması vardı. Röntgen çekip incelemeleri yaptık. Omurgasında ve iç organlarında hasar olmadığını görünce kabuğunda gerekli sabitlemeleri yaptık, antibiyotiklerini ve ilaçlarını uyguladık. Kabuğunda yeterli sertleşme sağlandıktan sonra denize ulaştırdık. Röntgende gördüğümüz kadarıyla karnında 20 kadar yumurtası da vardı. Yumurtlama döneminde oldukları için buraya geliyorlar. Umudumuz o ki şu anda denizde beslenip birkaç gün içerisinde tekrar gelip sahilimize yumurtlaması."