Yaralı caretta caretta özgürlüğüne kavuştu

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol da "Sahillerimizde yuvalama alanlarımız çoğaldı. Bunun ana sebeplerinden biri ışıklarımızın ivedi şekilde kırmızıya döndürülmesi. Ayrıcı vatandaşların bilinçlendirilmesi için Manavgat Belediyesi çok güzel bir çalışma yaptı. Bölgeyi komple tabelalarla bilgilendirdi. Belediye ve devlet kurumlarımızla birlikte çalışmak doğa ve çevreyi daha çok koruyor ve Manavgat Belediyesi'nin çevreci yüzünü görmek bizim için gurur verici." diye konuştu.