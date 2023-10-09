Yaralı cinayet şüphelisi sorguda bayıldı

Eskişehir’de 1 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan Hüseyin T., yaralı olarak sedyeyle mahkemeye çıkarıldı. Hüseyin T., sorgusu sırasında bayılınca hastaneye geri götürüldü.

Yaralı cinayet şüphelisi sorguda bayıldı - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Yaralı cinayet şüphelisi sorguda bayıldı - 2

Kendi araçlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T., tedavi altına alındı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Yurdusever ise olaydan 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yaralı cinayet şüphelisi sorguda bayıldı - 3

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Süleyman T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı hastanede tedavi gören babası Hüseyin T. ise ambulansla adliyeye getirildi.

Yaralı cinayet şüphelisi sorguda bayıldı - 4

Sedyeyle içeri alınan Hüseyin T., savcılık sorgusu sırasında fenalaştı.

Yaralı cinayet şüphelisi sorguda bayıldı - 5

İlk müdahalesi yanındaki sağlık ekiplerince yapılan Hüseyin T., yeniden ambulansa alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Yaralı cinayet şüphelisi sorguda bayıldı - 6

Hüseyin T.’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER