Yaralı cinayet şüphelisi sorguda bayıldı

Kendi araçlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T., tedavi altına alındı.
Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Yurdusever ise olaydan 1 gün sonra yaşamını yitirdi.
Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Süleyman T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı hastanede tedavi gören babası Hüseyin T. ise ambulansla adliyeye getirildi.
Sedyeyle içeri alınan Hüseyin T., savcılık sorgusu sırasında fenalaştı.
İlk müdahalesi yanındaki sağlık ekiplerince yapılan Hüseyin T., yeniden ambulansa alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
Hüseyin T.’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.