Yaralının kayıp telefonu Eylem Tok'un aracından çıktı

Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu belirledi.

Ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçıran Yazar Eylem Tok açıklama yaptı: Adalete teslim olacağız