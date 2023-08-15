Yaralı şah kartalından veteriner hekime pençe darbesi

Bolu2da ormanlık alanda şah kartalı bulundu. Nesli tehlike altındaki kartal, yaralı halde veteriner kliniğine götürüldü.

Kartalın, kanatlarından yaralandığı tespit edildi.

Röntgen için masaya koyulan kartalın gagası için önlem alındı. Veteriner hekim Ömer Yılmaz, röntgen çektikten sonra hayvanın genel kontrollerini yaptığı esnada pençe darbesiyle yaralandı.