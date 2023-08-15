Yaralı şah kartalından veteriner hekime pençe darbesi

Bolu’da yaralı olarak ormanlık alanda bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki şah kartalı, tedavi için getirildiği veteriner kliniğinde, veteriner hekimi pençe darbesiyle burnundan yaraladı. Olayı anlatan veteriner hekim Ömer Yılmaz, “Gözümü kaybedebilirdim.” dedi.

Yaralı şah kartalından veteriner hekime pençe darbesi - 1

Bolu2da ormanlık alanda şah kartalı bulundu. Nesli tehlike altındaki kartal, yaralı halde veteriner kliniğine götürüldü.

Kartalın, kanatlarından yaralandığı tespit edildi.

Röntgen için masaya koyulan kartalın gagası için önlem alındı. Veteriner hekim Ömer Yılmaz, röntgen çektikten sonra hayvanın genel kontrollerini yaptığı esnada pençe darbesiyle yaralandı.

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Yaralı şah kartalından veteriner hekime pençe darbesi - 2

Gözüne çok yakın bir noktadan burnundan yaralanan Ömer Yılmaz, “Gözümü kaybedebilirdim.” dedi.

Yaralı şah kartalından veteriner hekime pençe darbesi - 3

“Güçsüz durumda olduğunu düşündük. Biraz tedbirsiz davrandık.” diyen Yılmaz, şah kartallarının nadir görülen bir tür olduğunu anlattı.

Yaralı kartal, tedavisinin ardından doğaya salındı.

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