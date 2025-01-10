"Yaran kültürü", Çankırı'da yaşatılıyor: Orta Asya'dan günümüze kadar uzanıyor

Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan "Yaran kültürü", Çankırı'da asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor. Yüzyıllardır devam eden ve Orta Asya'daki Türk kültürünün izlerini taşıyan "yaran kültürü", Çankırı'da yaşatılıyor. Özellikle Çankırı ve İç Anadolu Bölgesinde sürdürülen yaran kültürü, Oğuzlar'dan uzanan Türk geleneklerini ve ahilik geleneğini canlı tutuyor.

"Yaran kültürü", Çankırı'da yaşatılıyor: Orta Asya'dan günümüze kadar uzanıyor - 1

Kültürü yaşatan 'yaran'lar kurdukları ‘yaran meclisi'nde bir araya gelerek asırlardır süren geleneği devam ettiriyor.

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"Yaran kültürü", Çankırı'da yaşatılıyor: Orta Asya'dan günümüze kadar uzanıyor - 2

Mecliste çeşitli oyunlar oynayıp sohbet eden yaranlar, soğuk kış günlerinde hoşça vakit geçiriyor.

"Yaran kültürü", Çankırı'da yaşatılıyor: Orta Asya'dan günümüze kadar uzanıyor - 3

Büyük baş ağa, küçük baş ağa, reis, çavuş, usta yaranlar, kalfa yaranlar ve küçük yaranlar olarak nitelendirilen vatandaşların katıldığı bu buluşmalar 'ocak yakmak' olarak adlandırılıyor. Yaşatılan kültür ile birlik ve beraberin sürdürülmesi amaçlanıyor

"Yaran kültürü", Çankırı'da yaşatılıyor: Orta Asya'dan günümüze kadar uzanıyor - 4

"ASIL NEDENİ BİRLİK VE BERABERLİK"

Meclisin amacının birlik ve beraberliğin sağlanması olduğunu söyleyen Ulubey Yaren Meclisi Üyesi Görkem Güray, “Şu an çırak yaranım ama ilerleyen zamanlarda kalfalık ve ustalığım devam edecek. Yaran, Oğuzlar2dan günümüze kadar gelen Dede Korkut ve Ahi Evran ile birlikte oluşmuş, Çankırı halkının ve İç Anadolu Bölgesinde dostluk, beraberlik oluşturmak maksadıyla, kış günlerinde eğlendikleri ama asıl sebebinin birlik ve beraberlik olduğu bir meclistir.

"Yaran kültürü", Çankırı'da yaşatılıyor: Orta Asya'dan günümüze kadar uzanıyor - 5

Yaranlar, genellikle kış aylarında başlar ve Şubat sonuna kadar devam eder. Mecliste minimum 24 kişi bulunur ve bunlar, büyük baş ağa, küçük baş ağa, reis, çavuş, usta yaranlar, kalfa yaranlar ve küçük yaranlar olarak devam eder. Burada çeşitli oyunlar oynanıp keyifli sohbetler edilir. Buraya gelen misafirlerin herhangi bir resmiyetine bakılmaz.

"Yaran kültürü", Çankırı'da yaşatılıyor: Orta Asya'dan günümüze kadar uzanıyor - 6

Burada tüm misafirler eşittir, herkese eşit davranılır ve hürmet gösterilir. Bütün kuralarda herkes için aynıdır. Misafirler, yaranlarımızın ve ağalarımızın çevresindeki insanları aynı düğünlere davet eder gibi tarih ve saati söyleyip ‘ocak yakıyoruz' tabiriyle çağırılıp gelebilir” dedi.

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