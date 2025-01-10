"Yaran kültürü", Çankırı'da yaşatılıyor: Orta Asya'dan günümüze kadar uzanıyor
Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan "Yaran kültürü", Çankırı'da asırlardır yaşatılmaya devam ediliyor. Yüzyıllardır devam eden ve Orta Asya'daki Türk kültürünün izlerini taşıyan "yaran kültürü", Çankırı'da yaşatılıyor. Özellikle Çankırı ve İç Anadolu Bölgesinde sürdürülen yaran kültürü, Oğuzlar'dan uzanan Türk geleneklerini ve ahilik geleneğini canlı tutuyor.
Kültürü yaşatan 'yaran'lar kurdukları ‘yaran meclisi'nde bir araya gelerek asırlardır süren geleneği devam ettiriyor.