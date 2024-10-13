Yardım çağrısı aldığı eve giden polis memuruna bıçaklı saldırı!

Türkiye, İstiklal Caddesi'nde görev yapan polis memurunu bıçaklayan caniyi konuşurken bir saldırı haberi de Konya'dan geldi. Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine bir eve giden polis memuru Mustafa Topuz bıçakla yaralandı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken 33 suç kaydı olan saldırgan Emre Köroğlu vurularak yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralanan polis memurunun 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yardım çağrısı aldığı eve giden polis memuruna bıçaklı saldırı! - 1

Konya'nın Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'taki bir ikametten polise telefonla yardım çağrısında bulunuldu.

Olay yerine giden polis ekibi, evde sinir krizi geçiren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, polis memuru Mustafa Topuz sırtından yaralandı.

POLİS MEMURUNA SALDIRI ANI / VİDEO HABER

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Yardım çağrısı aldığı eve giden polis memuruna bıçaklı saldırı! - 2

Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan ise yaralanarak etkisiz hale getirildi.

Yaralı polis ve saldırgan olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan polisin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan şüphelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yardım çağrısı aldığı eve giden polis memuruna bıçaklı saldırı! - 3

SON BİR YILDA 10 KEZ GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞ

Saldırgan Emre Köroglu’nuN "oto hırsızlığı", "yaralama", "uyuşturucu kullanmak", "yağma'"gibi suçlardan 33 kaydının olduğu ve son bir yılda karıştığı suçlar nedeniyle 10 kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yardım çağrısı aldığı eve giden polis memuruna bıçaklı saldırı! - 4

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selçuklu'da sinir krizi geçiren bir hastayla ilgili 112 Acil sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Yerlikaya, olay yerinde 29 yaşındaki E.K'nin kontrol altına alınmaya çalışıldığı sırada çıkan arbedede görevli polis Mustafa Topuz'un aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Yardım çağrısı aldığı eve giden polis memuruna bıçaklı saldırı! - 5

"SIRTINDAN BIÇAKLADI"

Konya Valisi İbrahim Akın, olayın ardından yaralı polisi hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hasta ile ilgili ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz olay mahalline sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli polis memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs suç aleti ile yaralı vaziyette yakalanmıştır. Konu ile ilgili araştırma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan elim olayda yaralanan polis memurumuza acil şifalar dileriz."

Yardım çağrısı aldığı eve giden polis memuruna bıçaklı saldırı! - 6

İSTANBUL'DA POLİSE BIÇAKLI SALDIRI

Dün de İstanbul’un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi’nde bir polis memuru bıçaklı saldırıya uğramıştı. Cadde üzerinde duran polis memuruna sessizce arkadan yaklaşan saldırgan, elindeki bıçağı bir anda polisin ensesine saplamıştı. Hastaneye kaldırılan polis, tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutulandı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE POLİSE BIÇAKLI SALDIRI / HABER

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