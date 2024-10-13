Yardım çağrısı aldığı eve giden polis memuruna bıçaklı saldırı!
Türkiye, İstiklal Caddesi'nde görev yapan polis memurunu bıçaklayan caniyi konuşurken bir saldırı haberi de Konya'dan geldi. Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine bir eve giden polis memuru Mustafa Topuz bıçakla yaralandı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken 33 suç kaydı olan saldırgan Emre Köroğlu vurularak yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralanan polis memurunun 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'taki bir ikametten polise telefonla yardım çağrısında bulunuldu.
Olay yerine giden polis ekibi, evde sinir krizi geçiren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, polis memuru Mustafa Topuz sırtından yaralandı.