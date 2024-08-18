Yardım kolisininin içinden 182 bin euro borç çıktı
Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan bir kişi, binbaşının dağıttığı iddia edilen yardım kolisini aldıktan sonra imzaladığı kağıt ile bir ay sonra dolandırıldığını öğrendi. Evine gelen tebligat ile 182 bin euro borçlandırıldığını fark eden mağdur, senet imzalatan M.D. ve Ü.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Midyat ilçesinin kırsal Akçakaya Mahallesi’nde yalnız yaşayan, İsveç’teki ağabeyinin gönderdiği para ve evinde beslediği keçilerle geçimini sağlayan Süryani Amoniel Üneşi’ye daha önceden tanıdığı M.D. ve Ü.D., haziran ayında yardım kolisi getirdi.